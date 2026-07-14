Svež kukuruz šećerac ponovo se pojavio na pijacama, ali njegova kupovina bez pažljivog pregleda može nositi određene rizike. Pojedini proizvođači koriste različite preparate kako bi zaštitili klipove od crva i drugih štetočina.

Zbog toga je važno obratiti pažnju na izgled kukuruza pre kupovine, posebno ako ga pripremate za svoju porodicu. Postoji jednostavan način da primetite moguće znakove prekomerne zaštite, i to direktno na samom klipu.

Kada uklonite listove i pogledate vrh klipa, odnosno deo gde izlazi svila, možete primetiti razlike. Kod kukuruza koji je prirodnije uzgajan često se mogu videti sitna oštećenja, nekoliko nagriženih zrna ili blago potamneo završetak klipa. Takve male nepravilnosti mogu biti znak da biljka nije bila potpuno zaštićena od insekata.

Nasuprot tome, potpuno savršen izgled, potpuno čist vrh i klipovi koji izgledaju gotovo identično bez ikakvih tragova oštećenja mogu biti razlog za dodatnu pažnju. Prirodno uzgojen kukuruz obično nema savršeno ujednačen izgled, jer na njega utiču različiti uslovi tokom rasta.

Zato je dobro pre kupovine pažljivo pregledati svaki klip i birati kukuruz koji izgleda prirodno, a ne samo onaj koji na prvi pogled deluje najlepše.

Da li prskani kukuruz uvek izgleda savršeno

Kukuruz koji je tretiran preparatima često može imati potpuno čist i neoštećen vrh klipa, bez tragova insekata. Ipak, sam izgled nije dovoljan pokazatelj načina uzgoja. Potrebno je obratiti pažnju i na druge detalje, poput mirisa, boje svile i svežine komušine.

Pomirišite klip i svilu. Svež kukuruz obično ima blag miris koji podseća na svežu travu i mlečne sokove biljke. Neobičan, jak hemijski miris može biti znak da je bolje izabrati drugi klip. Boja i stanje svile takođe mogu pomoći pri proceni svežine.

Svila i komušina često otkrivaju više od same cene

Svila na vrhu klipa treba da bude svetla do zlatnožuta, dok je bliže zrnu prirodno nešto tamnija i vlažnija. Ako je potpuno suva i sivkasta, moguće je da je kukuruz duže stajao nakon berbe. Komušina treba da bude zelena, čvrsta i pripijena uz klip. Kada je požutela, suva i odvaja se, kukuruz verovatno više nije potpuno svež.

Jedan od načina da proverite zrelost jeste da blago pritisnete zrno kroz komušinu. Ako se pojavi mlečni sok, kukuruz je u odgovarajućem trenutku za pripremu. Tvrdo i suvo zrno ukazuje na to da je klip prezreo i da može ostati žilav čak i nakon kuvanja.

Kako izabrati kvalitetan kukuruz

Prilikom kupovine pitajte prodavca kada je kukuruz ubran i odakle dolazi. Pouzdani proizvođači obično rado daju informacije o svom načinu uzgoja. Birajte klipove koji imaju prirodan izgled i sitne nepravilnosti, umesto onih koji deluju neprirodno savršeno.

Pre kuvanja kukuruz operite pod mlazom vode i uklonite spoljne listove komušine. To može pomoći u uklanjanju površinskih nečistoća, ali ne može ukloniti supstance koje su biljka već upila.

Najvažnije je ne birati kukuruz samo po izgledu. Klip sa manjim prirodnim nesavršenostima često može biti bolji izbor od onog koji izgleda potpuno idealno. Zato pre kupovine pogledajte svaki detalj, posebno vrh klipa, jer upravo on može otkriti mnogo o njegovom kvalitetu i svežini.

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