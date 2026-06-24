Jedan od najomiljenijih holivudskih parova trenutno promoviše svoj najnoviji film širom sveta, a tokom jedne od promocija potvrdili su i višemesečna nagađanja da su se venčali.

Tom Holand i Zendaja u jeku su turneje za četvrti nastavak popularne franšize, "Spider-Man: Brand New Day".

Na jednom od događaja za obožavatelje u Berlinu ove nedelje, popularna glumica zasijala je u kožnoj kombinaciji u kojoj je istakla svoje isklesane trbušne mišiće. Zendaja je tako pozirala u crnom kožnom kompletu koji se sastojao od topa s izrezom i duge suknje koja je istakla njenu figuru.

Pozirala je pored svog supruga noseći štikle i velike plave minđuše te svoju nedavno kratko ošišanu frizuru, dok je na ruci blistao verenički prsten. Holand je, s druge strane, odabrao jednostavno crno odelo ispod kojeg je nosio crvenu košulju i crvenu kravatu, u skladu s temom Spider-Mana.

Upravo su se zbog ovog filma glumci i zaljubili, nakon što su 2017. snimili prvi deo filma, "Spider-Man: Povratak kući". I na ekranu glume zaljubljene tinejdžere. Od početka ove godine nagađalo se da li se par venčao nakon nekoliko godina veze, a glumac je protekle nedelje odlučio stati glasinama na kraj, potvrdivši da su uplovili u bračnu luku.

"Pronašao sam svoju osobu i najsretniji sam ikad", rekao je u intervjuu za Esquire UK nakon čega se osvrnuo na viralne fotografije s venčanja napravljene veštačkom inteligencijom. Upitali su ga jesu li neki članovi porodice pomislili da su propustili pravo venčanje nakon što su videli fotografije. "Ne, jer su svi bili tamo. To je sve što ćete saznati o tome", rekao je.

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