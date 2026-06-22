Pevačica Dua Lipa podelila je sa fanovima prve intimne fotografije sa svog venčanja u Siciliji sa glumcem Kaumom Tarnerom, koje je održano 6. juna 2026. godine.

Na fotografijama se vidi da je za tu priliku nosila posebno izrađenu Šanel venčanicu ukrašenu kristalima i perjem. Haljina je imala otvorena leđa, dugačak šlep i dodatke poput pernatog vela i ukrašene tijare, što je celom izgledu dalo romantičan i luksuzan ton.

Venčanje u Italiji usledilo je nakon građanskog venčanja u Londonu krajem maja, gde je Dua Lipa nosila elegantno Schiaparelli odelo sa asimetričnim sakoom i zlatnim detaljima.

Proslava u Siciliji bila je znatno veća i organizovana na luksuznoj lokaciji, gde su prisustvovali porodica, bliski prijatelji i poznate ličnosti.

Par je svoju vezu započeo 2024. godine, a veridbu su potvrdili 2025, uz poruku da žele zajednički život i dugoročnu budućnost zajedno.