Od 22. juna 2026. godine, prema astrološkom tumačenju, tri horoskopska znaka dobijaju važnu "poruku iz univerzuma" tokom perioda kada Jupiter završava svoju direktnu fazu u znaku Raka.

Ovaj tranzit se povezuje sa širenjem vidika, novim prilikama i izlaskom iz zone poznatog.

Za Lavove, poruka se odnosi na strpljenje i samopouzdanje. Osećaju snažnu želju za napretkom i veruju u svoje sposobnosti, ali univerzum ih podseća da su veliki rezultati proces koji traži vreme i izdržljivost. Pred njima je period koji može doneti značajan lični i materijalni rast.

Škorpije dolaze do tačke u kojoj jasno prepoznaju šta im više ne koristi i odlučuju da prestanu da troše energiju na pogrešne stvari. Ovaj dan ih podstiče da se aktivnije uključe u nove prilike i prestanu da stoje po strani, jer ih čeka širenje znanja i iskustava.

Za Jarčeve, ključna poruka je samopouzdanje. Iako u sebi imaju jaku unutrašnju snagu, potrebno je da je više pokažu. Pred njima se može naći prilika koja deluje izazovno, ali upravo ona donosi napredak i novo iskustvo, uz dodatni podsticaj Jupitera koji im daje hrabrost da izađu iz rutine i naprave korak napred.