Ako vam se desilo da džem posle kuvanja ispadne previše kiseo, niste jedini - to je čest problem prilikom pripreme zimnice, posebno kada se koriste kiselije vrste voća.

Mnogi u takvoj situaciji odmah posegnu za dodatnim šećerom, ali iskusne domaćice tvrde da to nije uvek najbolje rešenje.

Previše šećera često samo prikrije kiselost i napravi preslatku, tešku smesu u kojoj se gubi prirodan ukus voća. Umesto toga, višak kiseline može da se neutrališe na mnogo jednostavniji način.

Tajni sastojak: soda bikarbona

Trik koji mnoge domaćice koriste jeste soda bikarbona. U maloj količini ona pomaže da se neutrališe višak voćne kiseline, pa džem dobija uravnoteženiji i prirodniji ukus.

Na oko kilogram voća dovoljno je dodati četvrtinu kašičice sode bikarbone, i to postepeno, uz stalno mešanje tokom kuvanja.

Na taj način se smanjuje izražena kiselost, dok voćna aroma ostaje sačuvana.

Važno je da ne preterate, jer veća količina može izazvati pojačano penjenje i promeniti ukus džema.

Kod kog voća najbolje deluje?

Ovaj trik je posebno koristan kod kiselijeg voća, kao što su:

maline

kupine

borovnice

ribizle

Kod slađeg voća poput kajsija ili šljiva najčešće nije ni potreban.

Ključ je u postepenom dodavanju

Stručnjaci za pripremu zimnice savetuju da se šećer uvek dodaje postepeno, a ne odjednom. Tako je ukus lakše kontrolisati i izbeći preteranu slatkoću.

Kombinacija umerene količine šećera i male doze sode bikarbone može dati džem punijeg i prirodnijeg ukusa, bez potrebe za naknadnim „spašavanjem“.

Na kraju, dobar džem treba da bude savršeno izbalansiran - da se oseti voće, a ne samo šećer ili kiselina.