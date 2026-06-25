Sara Hol iz istočne Engleske godinama je vodila aktivan i zdrav život, ali je krajem tridesetih počela da primećuje neobične simptome. Sve je počelo povraćanjem, povremenim nesvesticama i vrtoglavicom nakon obroka.

Vremenom se njeno stanje ozbiljno pogoršalo. Do 48. godine redovno je gubila svest, a svaki obrok postao joj je izvor straha. Plašila se da jede u javnosti, prestala je da izlazi na večere, a porodični ručkovi pretvorili su se u stresne situacije jer niko nije znao da li će se onesvestiti za stolom.

Nakon detaljnih pregleda i ugradnje monitora za praćenje rada srca, lekari su otkrili šokantnu istinu - njeno srce je u samo 24 sata stalo čak 12 puta.

Dijagnostikovano joj je izuzetno retko stanje poznato kao kardioinhibicijska sinkopa pri gutanju. Reč je o poremećaju kod kog gutanje izaziva preteranu reakciju vagusnog nerva, zbog čega srčani ritam naglo usporava, a u težim slučajevima srce može privremeno potpuno da stane.

Kod Sare su ti zastoji trajali i do jednog minuta.

Mislila je da je u pitanju iscrpljenost

Sara, majka dvoje dece i babica po profesiji, dugo je verovala da su simptomi povezani sa perimenopauzom, padom šećera ili iscrpljenošću zbog napornog posla.

Međutim, kada se onesvestila pred decom tokom porodičnog ručka, shvatila je da mora hitno da potraži pomoć.

Stanje joj je ozbiljno poremetilo svakodnevicu. Prestala je da vozi, mesecima nije radila, a svaki obrok doživljavala je kao potencijalno opasnu situaciju.

Kada standardne terapije nisu dale rezultate, lekari su joj predložili učešće u medicinskom ispitivanju novog zahvata poznatog kao kardioneuralna ablacija.

Zahvat joj je promenio život

Ovaj postupak ciljano deluje na nerve odgovorne za opasno usporavanje rada srca. Tokom intervencije, lekari kroz prepone uvode katetere do srca, mapiraju nervnu aktivnost i toplotom uklanjaju problematične nervne ćelije.

Kod težih slučajeva ranije se često ugrađivao pejsmejker, ali ova metoda pojedinim pacijentima omogućava lečenje bez njegove ugradnje.

Sara je zahvat obavila 2024. godine u Londonu i od tada, kako kaže, nije imala nijednu epizodu gubitka svesti.

Ponovo može da jede bez straha, izlazi na večere, vozi i radi.

Lekari upozoravaju da se nesvestice često olako shvataju, iako kod ljudi koji ih doživljavaju često i nepredvidivo mogu potpuno promeniti život.

U Sarinom slučaju, iza simptoma se krilo retko stanje koje joj je godinama oduzimalo normalan život. Danas kaže da joj se život konačno vratio u normalu. Ono što većina ljudi uzima zdravo za gotovo - običan porodični ručak ili večera van kuće - za nju je ponovo postalo moguće bez straha.