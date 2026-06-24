Jedan od najvećih modnih hitova ovog leta je takozvani milkmaid top - romantični top sa četvrtastim izrezom, karnerima i nežnim čipkastim detaljima.

Deluje dovoljno elegantno za večernje izlaske, a istovremeno dovoljno opušteno za svakodnevne obaveze, šetnju gradom ili odmor na moru.

Boho moda ove godine doživljava veliki povratak. Na ulicama i društvenim mrežama ponovo viđamo lagane materijale, čipku, nabore, aksesoare od antilopa i ležerne krojeve inspirisane estetikom ranih 2000-ih.

Među svim trendovima, posebnu pažnju privukao je komad koji modne zaljubljenice nose od jutra do večeri. Reč je o milkmaid topu, odnosno romantičnom topu sa četvrtastim izrezom, koji je postao jedan od najpoželjnijih komada leta 2026.

Romantični top koji pristaje skoro svima

Prepoznatljiv je po laganim pamučnim materijalima, četvrtastom izrezu, karnerima, čipkastim detaljima i ženstvenoj silueti. Najčešće dolazi u beloj boji, ali su popularni i modeli u pastelnim nijansama i sa nežnim cvetnim printom.

Inspiracija dolazi iz viktorijanske mode i seoske romantike, dok moderne verzije izgledaju mnogo sofisticiranije i nosivije. Upravo zbog spoja ženstvenosti i ležernosti, ovaj model je postao jedan od najvećih trendova sezone.

Zašto ga svi obožavaju?

Njegova najveća prednost je svestranost. Dovoljno je elegantan za večernji izlazak, a opet dovoljno ležeran za svakodnevne kombinacije, gradske šetnje ili letovanje.

Mnoge modne influenserke opisuju ga kao savršenu zamenu za klasičnu belu majicu. Svakom outfitu daje dozu romantike i posebnosti, a da pritom ne deluje prenaglašeno.

Pored toga, lepo ističe dekolte i ramena, dok zahvaljujući mekoj silueti pristaje različitim tipovima građe.

Kako da ga nosite ovog leta?

Za opušten letnji izgled kombinujte ga sa širokim lanenim pantalonama, svetlim farmerkama ili bermudama. Odlično ide i uz duge suknje, sandale i pletene torbe.

Modne influenserke ga često nose uz slojevite ogrlice, baletanke ili papuče, što celom izgledu daje dodatnu letnju lakoću.

Posebno su popularne kombinacije u kojima se romantični top spaja sa strukturiranim komadima, poput krojenih pantalona ili oversized sakoa. Tako outfit ostaje moderan i ne deluje previše boho.

Trend koji ostaje i na jesen

Iako ga trenutno povezujemo sa toplim danima, modni stručnjaci predviđaju da će ostati popularan i naredne sezone.

Na jesen ćemo ga viđati ispod sakoa, u kombinaciji sa ravnim farmerkama, kožnim čizmama i dugim kaputima. Upravo zato važi za komad koji ćete rado nositi mesecima, a ne samo tokom jednog leta.