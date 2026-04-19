Ovan

Dan posvećen finansijama i planiranju. Nemoj ulaziti u nepotrebne troškove, već razmišljaj dugoročno. U ljubavi stabilnije nego ranije, bez većih turbulencija.

Bik

Tvoj dan donosi jaču energiju i samopouzdanje. Vreme je da pokreneš nešto što već duže odlažeš. Ljudi te primećuju više nego inače.

Blizanci

Povuci se malo i razmisli o narednim koracima. Dan je dobar za odmor i unutrašnju reorganizaciju. Ne forsiraj razgovore koji te iscrpljuju.

Rak

Društveni kontakti ti otvaraju nova vrata. Moguće je zanimljivo poznanstvo ili korisna informacija preko prijatelja. Ljubav dolazi spontano.

Lav

Posao i ambicije dolaze u prvi plan. Imaš priliku da se istakneš, ali uz malo više strpljenja. Autoriteti te danas primećuju.

Devica

Dan za učenje, planiranje i širenje vidika. Moguće su nove ideje ili odluka vezana za putovanje ili edukaciju. Ljubav dolazi neočekivano.

Vaga

Emocije su pojačane i tražiš balans u odnosima. Moguće su važne teme vezane za poverenje i bliskost. Finansije zahtevaju pažnju.

Škorpija

Odnosi su u fokusu i traže iskrenost. Partnerstva, bilo poslovna ili ljubavna, dolaze na test. Slobodni mogu upoznati nekog značajnog.

Strelac

Obaveze se gomilaju, ali uspevaš da ih držiš pod kontrolom. Obrati pažnju na zdravlje i rutinu. Male promene donose veliki efekat.

Jarac

Kreativnost i ljubav su naglašeni. Dan je povoljan za flert, romantiku i izražavanje emocija. Ako si u vezi, odnosi se poboljšavaju.

Vodolija

Porodica i dom dolaze u prvi plan. Moguće su promene u prostoru ili razgovori koji rešavaju stare nesporazume. Tražiš mir.

Ribe

Komunikacija je ključ dana. Razgovori, poruke i kratka putovanja donose važne informacije. Intuicija ti je izuzetno jaka.