Poprskajte zid lakom za kosu i rešite se noćne more: Oduševićete se kojom brzinom fleke nestaju

Noćna mora za svakog roditelja su išarani zidovi. Ipak, nevolja tek nastaje kada shvatite da je vaš mališan koristio upravo one markere koji se teško skidaju.

Mada, ništa nije nemoguće, a to su pokazale i mame sa jedne australijske Fejsbuk grupe koje su otkrile zaista čaroban trik za skidanje trajnih flomastera. Nećete verovati, ali riječ je o običnom laku za kosu.

Naime, jedna mama je objavila video na kome demonstrira čudesnu moć laka za kosu. Jednostavno je isprskala na išarani zid, a zatim laganim pokretima čistom krpom skinula fleku.

A lak za kosu možete upotrebiti i za mrlje na garderobi, jednostavno naprskajte, a zatim stavite u veš mašinu da se opere.