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Poprskajte zid lakom za kosu i rešite se noćne more: Oduševićete se kojom brzinom fleke nestaju

Jedna mama je objavila video na kome demonstrira čudesnu moć laka za kosu

Autor:  Slobodanka Ćorić
25.06.2026.21:10
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Poprskajte zid lakom za kosu i rešite se noćne more: Oduševićete se kojom brzinom fleke nestaju
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Noćna mora za svakog roditelja su išarani zidovi. Ipak, nevolja tek nastaje kada shvatite da je vaš mališan koristio upravo one markere koji se teško skidaju.

Mada, ništa nije nemoguće, a to su pokazale i mame sa jedne australijske Fejsbuk grupe koje su otkrile zaista čaroban trik za skidanje trajnih flomastera. Nećete verovati, ali riječ je o običnom laku za kosu.

Naime, jedna mama je objavila video na kome demonstrira čudesnu moć laka za kosu. Jednostavno je isprskala na išarani zid, a zatim laganim pokretima čistom krpom skinula fleku.

A lak za kosu možete upotrebiti i za mrlje na garderobi, jednostavno naprskajte, a zatim stavite u veš mašinu da se opere.

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
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