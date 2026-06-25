Nagla smena toplog i hladnog vremena ne utiče samo na raspoloženje, već može ozbiljno opteretiti organizam, posebno srce i krvne sudove. Kardiolog dr Nebojša Tasić upozorava da vremenski ekstremi poslednjih godina sve više utiču i na zdrave ljude, a naročito na hronične bolesnike.

Kako objašnjava, kardiovaskularni sistem među prvima reaguje na velike temperaturne oscilacije. Dok se telo pri visokim temperaturama hladi znojenjem, a pri niskim pokušava da sačuva toplotu i tečnost, srce trpi najveći pritisak.

Poseban problem predstavljaju aritmije, nagle promene pulsa i ubrzan rad srca, koji su češći upravo u danima kada temperatura drastično varira.

- Ljudi najčešće znaju da hipertenzija reaguje na promene vremena, ali ne obraćaju dovoljno pažnje na aritmije i poremećaje srčanog ritma. To mogu biti važni signali da je kardiovaskularni sistem pod opterećenjem - upozorava dr Tasić.

On naglašava da univerzalno rešenje ne postoji jer svaki organizam reaguje drugačije. Zato savetuje da se posebno hronični bolesnici ne oslanjaju na savete sa interneta, već da se konsultuju sa lekarom.