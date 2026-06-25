Čaša vode posle šake trešanja navodno izaziva bolove u stomaku. Bar tako glasi staro upozorenje koje mnogi i danas pamte iz detinjstva. Ali da li je to zaista tačno ili je u pitanju još jedan mit o ishrani?

Korpa puna sočnih trešanja, crveni prsti i gutljaj hladne vode - mnogima tada u glavi odzvanja rečenica:

„Nemoj da piješ vodu posle trešanja, boleće te stomak.“

Ipak, stručnjaci danas imaju drugačije objašnjenje.

Odakle potiče ovaj mit?

Dobra vest je da oni koji popiju čašu vode nakon trešanja ne moraju da strahuju od bolova u stomaku. Nutricionisti se slažu da kombinacija trešanja i vode sama po sebi ne izaziva probavne tegobe.

Ovo upozorenje verovatno potiče iz vremena kada kvalitet pijaće vode nije bio ni približno kao danas.

Voda je nekada često bila zagađena bakterijama i drugim mikroorganizmima, pa su bolovi u stomaku ili proliv posle obroka pogrešno pripisivani trešnjama, iako je pravi uzrok najčešće bila upravo neispravna voda.

Zašto ipak dolazi do nadutosti?

Ipak, priča nije potpuno bez osnova.

Trešnje kod osetljivijih osoba zaista mogu izazvati nadutost i nelagodnost u stomaku. Ali problem nije voda, već samo voće.

Na kori trešanja nalaze se prirodni kvasci koji mogu podstaći fermentaciju voćnih šećera u sistemu za varenje. Tada nastaju gasovi koji kod nekih ljudi izazivaju nadimanje, posebno ako pojedu veću količinu.

Kako pravilno čuvati trešnje?

Trešnje spadaju u voće koje se brzo kvari, a nagle promene temperature dodatno ubrzavaju propadanje.

Najbolje je da ih čuvate u frižideru, u fioci za voće i povrće, po mogućstvu u posudi obloženoj papirnim ubrusom.

Važno je i da peteljke ostanu na plodovima sve do konzumacije. U suprotnom, oštećeni plodovi brže privlače voćne mušice i lakše razvijaju buđ.