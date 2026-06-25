Dom i saveti
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Da li smemo da pijemo vodu posle trešanja? Stručnjaci konačno rešili dilemu koja se prenosi generacijama
Dobra vest je da oni koji popiju čašu vode nakon trešanja ne moraju da strahuju od bolova u stomaku
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