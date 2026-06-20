Mushroom, ili kako se kod nas zove boja pečurke, već dve sezone dominira katalozima brendova poput Farrow & Ball, ali je mnogi i dalje doživljavaju kao dosadnu sivu nijansu. U tome grešimo. Među svim enterijerskim bojama za 2026. godinu, upravo ta toplo siva nijansa uspeva da sa zidova ukloni onaj jeftini, žućkasti ton koji ostaje nakon klasičnog belog krečenja.

Ona nije ni prava siva ni bež. Mushroom se nalazi tačno između, u zoni koju dizajneri nazivaju greige. Zbog toga zidovi deluju mekše i sofisticiranije, a ne kao hodnici u starim zdravstvenim ustanovama. Najbolje od svega je to što ova nijansa ni u prostorijama sa malo svetla ne čini prostor zatvorenim kao klasične sive boje.

Zašto mushroom uklanja taj jeftin izgled sa zidova

Bela boja ima jednu nezgodnu osobinu. Nakon dve godine, posebno u kuhinji iznad šporeta, može dobiti žućkast ton od pare i masnoće. Taj žućkasti odsjaj oko čita kao neurednost. Mushroom u svojoj podlozi ima sivkaste pigmente koji neutrališu taj efekat, pa zid duže ostaje vizuelno svež.

Jedan koristan trik koji koriste dizajneri enterijera jeste da se uzme tester boje i nanese veći uzorak na zid, oko pola metra, i to pored prozora i u najtamnijem delu prostorije. Mushroom se menja u zavisnosti od svetla, ujutru vuče na bež, a uveče na sivkaste tonove. Na taj način se najbolje vidi kako će boja zaista izgledati u prostoru, jer uzorak pod veštačkim svetlom u prodavnici često ne daje realnu sliku.

Gde mushroom najbolje funkcioniše u stanu

Najbolje rezultate daje u dnevnoj sobi i hodniku, prostorijama koje često imaju manje prirodnog svetla. Tamo mushroom dodaje dubinu, a beli okviri vrata i lajsne izgledaju izraženije, kao da su rađeni po meri. U kombinaciji sa drvetom u nijansi hrasta, prostor dobija topao i elegantan izgled bez potrebe za skupim komadima nameštaja.

Greška broj jedan je da se mali stan u mushroom nijansi ne boji od ulaza do spavaće sobe. U kupatilu bez prozora, što je čest slučaj u starijim zgradama, ova boja može da deluje tmurno i da povuče na sivilo. Tamo je bolje koristiti svetliju varijantu ili je zadržati samo na jednom zidu. Kada je ima previše, efekat postaje težak i prostor liči na jednoličnu sivu površinu.

Sa čime mushroom ide, a sa čime se ne slaže

Najbolje se kombinuje sa toplom belom bojom na plafonu i stolariji, dok hladna bela sa plavičastim podtonom uglavnom ne izgleda dobro uz nju. U zemljanim i toplim paletama dobro se uklapaju teget jastuci ili maslinasto zelene zavese. Elementi u mesingu, poput prekidača i lampi, uz mushroom nijansu daju utisak skupljeg i pažljivo uređenog prostora, čak i kada je renoviranje minimalno.

Najvažniji faktor ipak nije sama boja već završna obrada. Mushroom u mat verziji izgleda meko i gotovo baršunasto na zidovima. Ista nijansa u sjajnoj ili polusjajnoj varijanti može da deluje veštački i jeftino, sa plastičnim odsjajem koji kvari ceo utisak. Zato treba tražiti mat ili svileno mat završnicu na kantama jer je to ključni detalj za dobar rezultat.