Publika je Ivanu Stamenković Sindi upoznala devedesetih godina kao jednu od članica grupe Models, koja je obeležila jednu eru domaće pop scene, a mnogi se slažu da je upravo Sindi bila jedno od najprepoznatljivijih lica popularne grupe.

Iako se poslednjih godina ređe pojavljivala u medijima, svako njeno novo pojavljivanje izazove veliku pažnju. Mnogi komentarišu da danas izgleda jednako atraktivno kao u periodu najveće slave, a neki tvrde i da nikada nije izgledala bolje.

Posebnu pažnju nedavno je privukla novim imidžom. Sindi je skratila kosu, što je dodatno naglasilo njene prepoznatljive crte lica. a u 46. godini može da se pohvali zavidnom figurom, zbog čega često dobija komplimente na račun svog izgleda.

Malo ko danas zna da se Ivana prvi put pojavila pred kamerama još kao tinejdžerka. Sa samo 17 godina našla se u spotu za pesmu „Silikoni“ grupe Bajaga i Instruktori, gde je privukla pažnju harizmom i upečatljivim izgledom. Bio je to njen prvi korak ka javnoj sceni, mnogo pre nego što je postala deo jednog od najpopularnijih ženskih sastava u regionu.

Kasnije je postala članica prve postave grupe Models i jedna od pevačica koja se u njoj najduže zadržala. I sama je više puta govorila da grupa nije bila zasnovana isključivo na pevačkom talentu, već na celokupnom scenskom nastupu, energiji i imidžu koji su devojke donosile publici. Govoreći o tom periodu, Sindi je priznala da je u grupu ušla veoma mlada i da je život tada bio potpuno drugačiji nego danas. Popularnost je stigla gotovo preko noći, a sa njom i brojne kritike. Ipak, kako je kasnije govorila, tadašnje članice grupe nisu mnogo obraćale pažnju na negativne komentare, već su uživale u uspehu koji su postigle.