Visoke temperature poslednjih dana mnogima pretvaraju noć u pravu muku - san je isprekidan, budimo se mokri od znoja, a klima ili ventilator često nisu dovoljni. Ipak, jedan lekar otkrio je jednostavan trik iz hitne pomoći koji može da rashladi telo za svega nekoliko minuta.

Doktor Džoni Beteridž podelio je metodu koju je godinama koristio tokom rada u urgentnoj medicini i anesteziologiji, a kaže da odlično pomaže i tokom tropskih noći kada zbog sparine ne možete da zaspite.

Trik iz hitne pomoći koji brzo spušta temperaturu tela

Kako objašnjava, potrebno vam je samo nekoliko kocki leda ili dva manja pakovanja leda, tanka krpa ili majica i nekoliko minuta.

Led treba umotati u tkaninu i staviti na mesta gde prolaze veliki krvni sudovi - najbolje ispod pazuha, dok ležite na boku.

„U hitnoj smo slične metode koristili za brzo rashlađivanje pacijenata. Kod kuće radim isto kada su noći previše vruće. Led stavim ispod pazuha i uključim ventilator. Telo počne brzo da se hladi i mnogo lakše zaspim“, objasnio je doktor.

Razlog zašto trik deluje je jednostavan - ispod pazuha se nalaze veliki krvni sudovi, pa hlađenje tog dela tela pomaže da se temperatura organizma brže spusti.

Zašto je dobar san važan tokom vrućina

Lekari upozoravaju da loš san tokom vrelih noći nije samo neprijatnost. Kada danima ne spavate kvalitetno, pada koncentracija, raste umor, a trpe i raspoloženje, imunitet i srce.

Zato stručnjaci savetuju da tokom letnjih dana rashlađujete prostor na vreme, izbegavate tešku hranu pred spavanje i koristite jednostavne trikove koji mogu pomoći telu da se lakše izbori sa sparinom. Jedan od njih je upravo ovaj metod iz hitne pomoći - brz, besplatan i iznenađujuće efikasan.