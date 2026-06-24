Tikvice su jedna od najpraktičnijih namirnica jer su jeftine, brzo se pripremaju i lako kombinuju sa drugim jelima, ali često tokom pripreme postanu vodene, mekane i izgube ukus.

Najčešći problem nastaje zbog nekoliko grešaka, a uz nekoliko jednostavnih pravila mogu ostati čvrste, ukusne i lepo zapečene.

Prvi savet je da se biraju manje i mlađe tikvice, jer imaju čvršću strukturu, manje semenki i manje vode, što ih čini pogodnijim za pečenje, prženje ili pohovanje.

Važno je i da se ne uklanja kora kod mladih tikvica, jer ona pomaže da zadrže oblik i ukus. Dovoljno je samo dobro ih oprati.

Jedan od ključnih trikova je i soljenje pre pripreme. Kada se blago posole i ostave desetak minuta, tikvice puste višak vode, pa tokom termičke obrade ostaju čvršće i bolje se zapeku. Nakon toga ih treba obrisati papirnim ubrusom.

Takođe je važno da se ne pretrpava tiganj ili pleh, jer tada tikvice puštaju vodu i umesto pečenja zapravo se kuvaju na pari, što ih čini gnjecavim.

Na kraju, ne treba ih predugo termički obrađivati, jer brzo omekšaju. Kratko pečenje ili prženje dovoljno je da ostanu sočne, a u jelima poput čorbi najbolje ih je dodati pred sam kraj kuvanja.