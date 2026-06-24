Besane noći i dugotrajno uspavljivanje deo su svakodnevice mnogih roditelja, ali japanski naučnici smatraju da jednostavna metoda može pomoći da se uplakana beba umiri i zaspi za svega 13 minuta.

Istraživanje objavljeno u naučnom časopisu Current Biology pokazalo je da kombinacija hodanja i mirnog držanja bebe u naručju može imati umirujući efekat. Metoda se sastoji od tri koraka: roditelj najpre nosi bebu i šeta pet minuta, zatim sedne i drži je u naručju još pet do osam minuta, a tek potom je spušta u krevetac.

Naučnici objašnjavaju da inspiracija za ovu tehniku dolazi iz prirode i takozvanog "transportnog odgovora", koji se javlja kod mnogih sisara kada majka nosi svoje mladunče. Takvo kretanje doprinosi smirivanju i opuštanju.

Tokom istraživanja posmatrana je 21 beba uzrasta od jednog do sedam meseci. Poređene su njihove reakcije u različitim situacijama, kada ih majke drže sedeći, nose dok hodaju, stavljaju u pokretni krevetac ili u običan krevetić. Rezultati su pokazali da su hodanje sa bebom u naručju i blago ljuljanje najefikasniji načini za smirivanje plača i uspavljivanje.

Ispostavilo se i da je period od pet do osam minuta mirnog držanja bebe nakon što zaspi ključan za uspešno prebacivanje u krevetac. Kada su bebe spuštane ranije, često su se budile i ponovo počinjale da plaču.

Autori studije naglašavaju da je istraživanje sprovedeno na malom broju ispitanika i isključivo sa majkama, pa rezultate treba posmatrati kao koristan savet, a ne kao univerzalno rešenje. Takođe ističu da ova metoda nije zamišljena kao dugoročna zamena za ustaljenu rutinu uspavljivanja, već kao pomoć u trenucima kada uobičajeni načini ne daju rezultate, piše miss7.