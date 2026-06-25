Hlorofitum je jedna od najzahvalnijih sobnih biljaka koja se lako održava i istovremeno pomaže u prečišćavanju vazduha u domu. Zbog svog izgleda i otpornosti poznata je i pod nazivima pauk biljka i zeleni ljiljan, pa je često omiljen izbor i kod početnika.

Mnoge žene u Srbiji je imaju u domu jer je dekorativna i ne zahteva mnogo pažnje. Takođe doprinosi prijatnijoj atmosferi u domu, posebno zahvaljujući čistijem vazduhu. Iako se lako neguje i gotovo sama od sebe napreduje, nekoliko osnovnih pravila može značajno uticati na njen izgled i zdravlje.

Zalivanje pauk biljke

Najvažnija stvar je zalivanje. Hlorofitum ne podnosi previše vode, pa se ne zaliva po strogom rasporedu, već tek kada se gornji sloj zemlje osuši, otprilike 2 do 5 centimetara. Tokom toplijeg dela godine zalivanje je češće, dok se zimi značajno smanjuje.

Stručnjaci savetuju da se zemlja redovno proverava prstom, jer preterano zalivanje može dovesti do truljenja korena i žućenja listova. Sa druge strane, nedostatak vode uzrokuje suve i klonule listove sa smeđim vrhovima.

Potrebna nega

Na njen rast utiču i svetlost, temperatura i veličina saksije. Najbolje uspeva na svetlom mestu sa indirektnom svetlošću i u zemljištu koje dobro drenira višak vode.

Zanimljivo je da hlorofitum može da oprosti mnoge greške, ali preterano zalivanje je najčešći razlog problema. Zato je umerenost ključ uspeha.

Zahvaljujući jednostavnoj nezi i sposobnosti da poboljša kvalitet vazduha, hlorofitum, odnosno pauk biljka, ostaje jedan od najpopularnijih izbora za domove i kancelarije.

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