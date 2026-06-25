Dobra vest je da mnoge sastojke za ove tretmane već imate u kuhinji. Ovi prirodni tretmani mogu pomoći u nezi kose i usporavanju pojave sedih vlasi, ali rezultati mogu varirati od osobe do osobe.
Losion od crnog luka za jaču kosu
Crni luk je poznat po tome što podstiče rast kose i jača njen koren.
Sastojci:
3 kašike soka od crnog luka
1 kašika soka od limuna
1 kašika maslinovog ulja
Priprema i upotreba:
Sve sastojke dobro pomešajte i umasirajte u kožu glave. Ostavite da deluje oko 30 minuta, a zatim isperite kosu. Ovaj tretman može pomoći da kosa bude mekša, sjajnija i zdravija.
Maska od bibera za tamniju kosu
Crni biber se u narodnoj kozmetici često koristi za podsticanje pigmenta u kosi.
Sastojci:
1 kašika mlevenog crnog bibera
1 kašika soka od limuna
1/2 šolje jogurta
Priprema i upotreba:
Sve sastojke dobro pomešajte i nanesite na kožu glave. Ostavite da deluje oko sat vremena, a zatim isperite. Ovaj tretman možete koristiti 3 puta nedeljno.
Ljuske od krompira
Ljuske krompira su stari trik za prirodno potamnjivanje kose. Oljuštite 6 krompira, ljuske stavite u pola litra vode i kuvajte dok tečnost ne postane gušća. Ohladite i procedite. Dobijenu tečnost nanesite na kosu i utrljajte u teme. Nakon toga kosu ne treba ispirati vodom.
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