Popularna stranica za recepte Allrecipes na društvenim mrežama je podelila ideju za savršeno letnje osveženje, kremastu limunadu sa jagodama koja se priprema u trenu.

Snimak prikazuje jednostavan postupak koji obećava ukusan napitak idealan za vruće dane. No, iako se na prvu čini kao još jedan u nizu letnjih recepata, jedan detalj je izazvao burnu raspravu među pratiocima i izazvao lavinu komentara.

Sastojci:

Smrznute jagode

Voda

Led

Zaslađeno kondenizovano mleko

1 celi limun

Priprema korak po korak:

Operite limun i naseckajte ga na komade. Nije potrebno guliti koru. U blender stavite naseckani limun, smrznute jagode, zaslađeno kondenziovano mleko, vodu i led. Miksajte sve sastojke dok ne dobijete glatku, kremastu smesu. Poslužite odmah i uživajte u svom osvežavajućem napitku.

Recept se temelji na smrznutim jagodama, vodi, ledu i zaslađenom kondenziovanom mleku, sastojku koji običnu limunadu pretvara u gust i bogat napitak. Ovaj stil pripreme je deo šireg trenda takozvane kremaste ili brazilske limunade koji je osvojio društvene mreže. Međutim, Allrecipes predlaže korak koji mnogi smatraju kontroverznim: korišćenje celog limuna, naseckanog zajedno s korom.

Upravo je to uputstvo podelilo publiku. "S korom limuna!?!", pitali su se mnogi u neverici, dok je jedna korisnica upozorila: "Kora je puna ukusa limuna, ali beli deo učiniće ga gorkim." S druge strane, našli su se i oni koji su branili recept. "Svi koji se čude zbog kore očigledno nikad nisu koristili blender. Kora ima više arome od samog soka", napisao je jedan pratilac, ističući da upravo ulja iz kore daju napitku intenzivniji ukus.

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