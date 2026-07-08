Crna pegavost je jedna od najrasprostranjenijih bolesti koja pogađa ruže tokom letnjih meseci, ali se uz pravovremenu zaštitu i pravilnu negu može uspešno sprečiti, prema savetima baštovana Arona.

Stručnjaci naglašavaju da je prevencija najvažniji korak u zaštiti ruža, jer se bolest često primeti tek kada je gljivica već značajno ugrozila biljku.

Visoke temperature, česte kiše i povećana vlažnost stvaraju povoljne uslove za razvoj ove bolesti. Prvi simptomi pojavljuju se u obliku tamnih mrlja na listovima koje se postepeno šire. Nakon toga lišće počinje da žuti i opada, zbog čega biljka slabi i gubi vitalnost.

Baštovan Aron na svom Jutjub kanalu savetuje da se ruže najbolje mogu zaštititi pravilnom negom i obezbeđivanjem dobre cirkulacije vazduha. Ističe da žbunove ne treba saditi pregusto, jer razmak između biljaka omogućava da se lišće brže osuši nakon kiše ili zalivanja.

Jednako važnu ulogu u zaštiti ruža ima i redovno uklanjanje opalog lišća, jer se na njemu mogu zadržati spore gljivica koje kasnije ponovo mogu izazvati infekciju.

Prilikom orezivanja preporučuje se uklanjanje nepotrebnih grana kako bi se omogućilo bolje strujanje vazduha kroz biljku i smanjila mogućnost razvoja bolesti.

Sumpor

Jedno od najdelotvornijih sredstava za preventivnu zaštitu ruža jeste običan baštenski sumpor. Njegova uloga nije da izleči već postojeću infekciju, već da na površini listova formira zaštitni sloj koji otežava razvoj i širenje gljivičnih spora.

Baštovan Aron objašnjava da sumpor ostaje na listovima i stvara uslove koji nisu povoljni za razvoj gljivičnih spora.

Da bi zaštita sumporom bila što uspešnija, preparat je potrebno ravnomerno naneti sa obe strane listova dok su oni još zdravi i dok nema vidljivih znakova bolesti.

Kada treba izbegavati upotrebu sumpora?

Iako je sumpor koristan u preventivnoj zaštiti, postoje okolnosti kada ga nije preporučljivo primenjivati.

Posle obilnih padavina zaštitni sloj na listovima može da se spere, pa je tretman potrebno ponoviti. Takođe, sumpor ne treba koristiti tokom izrazito toplih dana, jer visoke temperature mogu dovesti do oštećenja lišća.

Redovnom negom, uklanjanjem obolelih listova, obezbeđivanjem dobre cirkulacije vazduha i pravovremenom primenom sumpora, ruže mogu postati mnogo otpornije na crnu pegavost, ali i na druge gljivične bolesti poput pepelnice i rđe.

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