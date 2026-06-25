Ovog konobara kao da hoće da zaposli svaki kafić i to s razlogom. Na snimku koji je postao viralan vidi se kako bez ikakve greške nosi čak tri puna ajncera, na kojima su pažljivo naslagane čaše piva.

Ali tu se njegov talenat ne završava. Dok balansira ogroman teret u rukama, on izvodi prave male akrobacije, tj. preskače stolove, provlači se kroz uske prolaze i kreće se kroz gužvu kao da je sve potpuno lako i rutinski.

Ono što je najimpresivnije jeste da nijedna kap piva nije prosuta, iako deluje kao da je u pitanju nemoguća misija. Gosti kafića sve vreme posmatraju u neverici, a na kraju ga nagrađuju aplauzom zbog njegove brzine, spretnosti i neverovatne kontrole.

Scena izgleda kao spoj posla i performansa, pa nije ni čudo što je snimak brzo postao viralan na mrežama.