Izbor obuće može značajno uticati na to kako izgleda figura. Određeni modeli cipela stvaraju iluziju dužih i vitkijih nogu, pa se često nalaze među omiljenim modnim trikovima žena koje žele elegantniji izgled.

Među najboljim izborima su cipele u boji kože, koje se stapaju sa tenom i stvaraju neprekinutu liniju noge. Sličan efekat daju i salonke sa špicastim vrhom, jer vizuelno produžavaju stopalo i celokupnu siluetu. Dobar izbor su i sandale sa tankim kaišićima, kao i čizme iznad kolena koje prate liniju noge.

Osim modela obuće, važnu ulogu imaju i boje i način kombinovanja. Monohromatske kombinacije, u kojima su cipele usklađene sa pantalonama ili čarapama, dodatno izdužuju figuru, dok kontrastne boje mogu vizuelno skratiti noge.

S druge strane, obuća sa širokim kaiševima oko zgloba, baletanke sa zaobljenim vrhom, glomazne platforme i čizme koje se završavaju na sredini lista često narušavaju proporcije i čine noge kraćim.

Stručnjaci savetuju da se pri izboru obuće vodi računa i o obliku vrha, visini potpetice i uklapanju sa garderobom. Pravilna kombinacija cipela i odeće može doprineti elegantnijem izgledu i učiniti da figura deluje viša i skladnija.

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