Nedavno je Ešli Bakster iz Škotske na Fejsbuku otkrila svoju caku i sada joj se žene širom sveta zahvaljuju.

Naime, ova mlada mama otkrila da je uspela da mrlje sa bele odeće skine uz pomoć proizvoda koji je namenjen za sterilizaciju flašica za bebe, koji je inače veoma povoljan, a pored osnovne primene ima i ovu - za mnoge nepoznate!

"Sramota me je ovo da objavim, ali... Moja deca vole da se igraju, istražuju i slično, pa su stalno uprljana, ali videla sam na Internetu ovaj trik i isprobala ga. Sada ću sve suknjice bele majice prati na ovaj način, zaista sam impresionirana", napisala je ona i priložila kao dokaz fotografiju bele majice svoje ćerke nakon tretiranja ovim sredstvom.

Ovaj trik je oduševio korisnike društvenih mreža, a mnogi su zatražili od ove mame da objasni i kako izgleda ceo proces.

"Vrlo je jednostavno - sterilizator i vodu pomešajte u odnosu 1:3 u velikoj posudi. Voda treba da bude proključala, a komad odeće ostavite da se natopi u tome dva sata. Zatim isperite i ubacite u mašinu za veš da se opere na klasičan način sa drugim belim vešom", objasnila je.

Zanimljivo je da se nakon ovoga javio ogroman broj žena da potvrdi kako ovaj trik zaista radi i da su prtezadovoljne rezultate. Inače, tečnost za sterlizaciju najčešće možete da pronađete u specijalizovanim prodavnicama za beba, a njegova cena je oko 500 dinara.