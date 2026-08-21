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Stavite kocku leda na zadnji deo vrata, držite 15 minuta: Uslediće čudesne promene
Držite je oko 15 minuta, a po potrebi je možete pričvrstiti maramom
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