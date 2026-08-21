Na društvenim mrežama i raznim portalima već godinama kruži savet da stavljanje kocke leda na određenu tačku na zadnjem delu vrata može pozitivno da utiče na zdravlje i opšte stanje organizma. Ova metoda potiče iz tradicionalne kineske medicine, ali važno je naglasiti da za većinu navodnih koristi ne postoje čvrsti naučni dokazi.

Tačka na kojoj se led postavlja naziva se feng fu i nalazi se na spoju glave i vrata, odmah ispod potiljka. Prema zagovornicima ove metode, stimulacija tog mesta hladnoćom može da podstakne osećaj opuštenosti i poboljša energiju.

Kako se primenjuje?

Lezite na stomak ili sedite u udobnom položaju, a zatim stavite kocku leda na zadnji deo vrata, u predelu ispod potiljka. Držite je oko 15 minuta, a po potrebi je možete pričvrstiti maramom ili peškirom kako ne bi klizila.

Šta se tvrdi da ova metoda može da postigne?

Prema pristalicama ove tehnike, hlađenje tačke feng fu može da:

poboljša kvalitet sna,

podstakne varenje,

ublaži glavobolju i pojedine bolove,

doprinese osećaju opuštenosti,

pomogne u smanjenju stresa i umora,

ublaži menstrualne tegobe.

Pojedini izvori navode i da može da utiče na krvni pritisak, spreči prehladu ili pomogne kod depresije i drugih zdravstvenih problema, ali za takve tvrdnje ne postoje pouzdani naučni dokazi, pa ih treba uzeti sa rezervom.

Može li da škodi?

Kratkotrajna primena hladnoće na koži uglavnom nije opasna za zdrave osobe, ali led ne bi trebalo držati direktno na koži predugo jer može izazvati iritaciju ili oštećenje tkiva. Osobe koje imaju poremećaje cirkulacije, osetljivost na hladnoću ili neka hronična oboljenja trebalo bi da se posavetuju sa lekarom pre isprobavanja ovakvih metoda.

Ako vam prija osećaj hlađenja i opuštanja, ovaj trik možete isprobati, ali ga ne treba posmatrati kao zamenu za medicinsku terapiju ili dokazano efikasan način lečenja bilo koje bolesti.