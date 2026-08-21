Princ Hari i Megan Markl zatekli su obožavaoce nespremne u sredu kada su otkrili svoje planove da se sa decom presele u Ujedinjeno Kraljevstvo. Ovaj potez bez presedana, međutim, mogao bi da označi novi početak za Harija i princa Vilijama.

Izvori bliski kraljevskoj porodici podelili su 19. avgusta da bi preseljenje Harija i Megan moglo da bude „najbolja prilika” da kraljevska braća izmire svoj duboko narušeni odnos.

Uoči preseljenja, Megan i Hari planiraju da zadrže svoju vilu od 7,38 akara u Montekitu u Kaliforniji. Par je kupio ovaj dom 2020. godine za navodno 14,5 miliona dolara. Iako se tačna lokacija novog doma Harija i Megan u Ujedinjenom Kraljevstvu „strogo čuva”, izvori su potvrdili za People da se porodica neće vratiti u „Frogmore Cottage” u Berkširu u Engleskoj.

„To se nikada ne bi dogodilo dok je on u Americi”, rekao je izvor za „People”. „Ovo im daje priliku da pokušaju da poprave taj odnos.” Izvor je dodao da braća navodno i dalje „nemaju nikakav kontakt”. „Mislio sam da se situacija do sada možda malo ublažila, da budem iskren, ali nema nikakvog pomaka, posebno sa Vilijamove strane”, rekli su u julu.

Kejt može da pomogne

Iako nije jasno da li Hari i Vilijam imaju planove da se uskoro ponovo sretnu, izvor je podelio da bi Kejt Midlton mogla odigrati ulogu u ponovnom zbližavanju braće.

„Ketrin bi mogla da preuzme tu ulogu i takođe pokuša da pomogne, jer zna koliko je porodica važna i koliko je Hari važan Vilijamu”, rekli su. „Želela bi da vidi da se to zaceli, kao što bi želela svaka supruga. Ovo im daje priliku da pokušaju da poprave taj odnos.”

Odnos sa ocem

Harijev odnos sa ocem navodno se takođe poboljšao, što potencijalno utire put za njegovo pomirenje sa Vilijamom. „[Kralj Čarls] će želeti da vremenom vidi svoje sinove zajedno”, dodao je izvor 19. avgusta.

„Ovo je najbolja prilika koju smo videli poslednjih godina.” Nastavili su: „To je početak zaista pozitivnog poglavlja za njih i divno je za kralja što mu je sin kod kuće i što provodi vreme sa svojim unucima.”

Preseljenje

Hari i Megan nisu potvrdili dodatne detalje o neočekivanom preseljenju, koje će se dogoditi ovog meseca, uoči početka nove školske godine.

Megan je u intervjuu iz 2022. godine za The Cut otkrila da je oklevala da odgaja svoju decu u Ujedinjenom Kraljevstvu iz straha da će ih proganjati paparaci. „Izvinite, ali imam problem sa tim“, rekla je u intervjuu. „To me ne čini opsednutom privatnošću, to me čini snažnim i dobrim roditeljem koji štiti svoje dete.“ Očekuje se da će njihova deca, sedmogodišnji princ Arči i petogodišnja princeza Lilibet, krenuti u školu u Ujedinjenom Kraljevstvu u septembru.

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