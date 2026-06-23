Pet litara ključale vode i jedna noć čekanja mogu da urade ono što mašina na 60 stepeni ne uspeva ni posle mnogo pranja. Kuhinjske krpe svakog dana upijaju ulje, sok od mesa i mrvice, pa nakon pranja često izgledaju sivo i postaju grublje nego ranije, zbog čega deluje kao da ih treba zameniti.

Ali to nije neophodno.

Ono što nedostaje jeste jedan jednostavan korak pre pranja u mašini, a on je veoma jeftin.

Zašto mašina ne uklanja masne fleke sa krpa

Masnoća je najupornija vrsta prljavštine na tekstilu. Tokom pranja deo ulja ostaje zarobljen u vlaknima, pa čak i nakon više ciklusa krpa može izgledati nečisto i tamno.

Vremenom se na to nadovezuju ostaci deterdženta i kamenac iz vode, posebno u oblastima sa tvrdom vodom, pa tkanina postaje gruba na dodir.

Zato obično pranje krpa za sudove ne rešava problem do kraja.

Rastvor koji siva kuhinjska krpa vraća u belu

Trik je u tome da se krpe omekšaju i da se mast rastvori pre nego što uđu u mašinu. Sve što je potrebno verovatno već imate u kuhinji. Tri sastojka, jedna posuda i jedna noć.

5 litara ključale vode

1 šolja deterdženta za veš

2 kašike izbeljivača

U veću posudu sipajte vrelu vodu, dodajte deterdžent i izbeljivač, pa mešajte dok se sve ne rastvori. Potopite kuhinjske krpe, krpe za sudove i rukavice za rernu, zatim poklopite posudu i ostavite preko noći.

Ujutru krpe operite u mašini na 60 stepeni. Masnoća i mrlje od hrane će tada već popustiti, pa će krpe izaći svetlije i znatno mekše.

Šta koristiti umesto agresivnog izbeljivača

Najveći problem nije sama fleka, već to što izbeljivač dugoročno oštećuje materijal. Česta upotreba hlora slabi vlakna, pa se krpe brže cepaju na ivicama.

Zato za redovno osvežavanje treba koristiti blaže sastojke koji manje oštećuju tkaninu:

kiseonični izbeljivač u prahu na bazi natrijum perkarbonata

soda bikarbona, jedna kašika na litar vode

alkoholno sirće za uklanjanje neprijatnih mirisa

Sirće i soda bikarbona neće izbeliti kao hlor, ali uspešno uklanjaju ustajao miris vlažne krpe i osvežavaju pamuk bez oštećenja vlakana.

Koliko često treba menjati kuhinjske krpe

Vlažnu krpu je najbolje menjati na svaka dva do tri dana, dok je pranje preporučljivo češće nego kod ostalog kućnog tekstila.

Tokom leta to je još važnije, jer topla i vlažna tkanina lako postaje mesto gde se zadržavaju mirisi i prljavština, posebno u kuhinjama bez dobrog provetravanja gde se krpa sporo suši.

Jedna navika koja produžava vek krpama

Posle upotrebe krpu ne treba ostavljati zgužvanu na ivici sudopere. Umesto toga, treba je raširiti da se osuši, jer suva krpa ne razvija neprijatne mirise ni buđ.

Ako se jednom mesečno uradi ovakvo dubinsko potapanje, i starije kuhinjske krpe mogu izgledati gotovo kao nove, bez potrebe za čestom kupovinom novih.

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