Kad temperature pređu 35 stepeni, svi tražimo isto - nešto ledeno, osvežavajuće i brzo za pripremu. Upravo zato je turska limunada ovih dana pravi hit, a razlog je jednostavan: pravi se od samo tri sastojka, a ukus joj je neuporedivo bogatiji od klasične domaće limunade.

Glavna tajna krije se u jednom detalju koji mnogi preskaču - koristi se ceo limun, i sok i kora. Upravo u kori se nalaze eterična ulja koja daju onu intenzivnu aromu i miris zbog kojih ova limunada osvaja na prvi gutljaj.

Za pripremu su vam potrebni:

5 limuna

2 šolje šećera

4 litra vode

Prvi korak je da limun dobro operete i narendate samo žuti deo kore. Veoma je važno da ne zahvatite beli deo ispod kore jer on daje gorčinu.

Narendanu koru pomešajte sa šećerom i ostavite da odstoji 15 do 20 minuta. Za to vreme šećer će izvući svu aromu iz limuna i napraviti mirisnu bazu.

Zatim iscedite limun i sok dodajte u smesu sa korom i šećerom. Nalijte dva litra vode, dobro promešajte i ostavite u frižideru nekoliko sati da se ukusi sjedine.

Kada odstoji, procedite kroz gustu cediljku ili gazu, sipajte u bokal i dodajte preostala dva litra vode.

Rezultat je osvežavajuće piće koje savršeno rashlađuje i mnogo je ukusnije od kupovnih sokova.

Ako želite dodatnu svežinu, poslužite je sa dosta leda, kriškom limuna i listićima nane.

Jedna greška ipak može da pokvari sve - ako narendate i beli deo kore ili ostavite smesu predugo da stoji, limunada može postati gorka.

Najlepša je kada se pije potpuno hladna, a jednom kad je probate ovako pripremljenu, klasična limunada će vam delovati prilično obično.