Sin Dejvida Bekama i Viktorije Beka, Romeo glumiće u filmu "Forty Love", u režiji modnog fotografa Pjera-Anža Karlotija.

Prema pisanju "Variety"-ja, film će distribuirati Studiocanal, studio iza velikih hitova kao što su "Paddington" i "Dnevnik Bridžit Džouns", a ovo je ujedno i rediteljski debi Karlotija.

Romeo će glumiti uz francuske glumce Pola Kiršera, Gijoma Kanea i Benžamina Voisena, dok u filmu igra i Katrin Denev.

Prema istom izvoru, radnja prati Sashu Galla, tenisku zvezdu koja trenira sa svojim ocem kako bi osvojila veliki trofej u Parizu. Dolazak harizmatičnog novog rivala, koga igra Romeo, "menja sve što je Sacha mislio da razume o takmičenju, ambiciji i sebi", navodi se u sinopsisu.

Romeo je prvobitno krenuo očevim stopama, igrajući fudbal u Arsenalovoj akademiji u mlađim kategorijama. Kasnije je potpisao za Fort Loderdejl CF, rezervni tim Inter Majamija, 2021. godine, a do 2024. igrao je za Brentford B tim u Velikoj Britaniji. Profesionalnu fudbalsku karijeru završio je 2024. kako bi se u potpunosti posvetio modnoj industriji.

Od tada je izgradio značajan manekenski portfolio, radeći za velike brendove kao što su Barberi, YSL, Balensijaga i Puma.