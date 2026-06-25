Pranje pre čišćenja: Plodove operite pod mlazom hladne vode dok su još sa peteljkama. Ovo sprečava da prljavština i hemikalije uđu u unutrašnjost ploda tokom sečenja.

Tretman sodom bikarbonom: Ako želite da uklonite površinske pesticide, potopite voće u posudu sa 4 čaše vode i 1/4 čaše sode bikarbone na 15 minuta. Nakon toga ga temeljno isperite pod tekućom vodom.

Uklanjanje nečistoća i oštećenja: Odstranite sve peteljke, semenke, koštice i delove ploda koji su udareni ili truli