Voće za džem operite hladnom tekućom vodom pre čišćenja, a zatim ga detaljno očistite od peteljki i koštica.
Za uklanjanje pesticida, potopite plodove na 10–15 minuta u rastvor vode i sode bikarbone (oko 1 kašičica na litar vode), pa ih ponovo dobro isperite.
Pratite ove korake za savršeno pripremljeno voće:
- Pranje pre čišćenja: Plodove operite pod mlazom hladne vode dok su još sa peteljkama. Ovo sprečava da prljavština i hemikalije uđu u unutrašnjost ploda tokom sečenja.
- Tretman sodom bikarbonom: Ako želite da uklonite površinske pesticide, potopite voće u posudu sa 4 čaše vode i 1/4 čaše sode bikarbone na 15 minuta. Nakon toga ga temeljno isperite pod tekućom vodom.
- Uklanjanje nečistoća i oštećenja: Odstranite sve peteljke, semenke, koštice i delove ploda koji su udareni ili truli
- Čišćenje mekog voća (jagode, maline): Meko voće ne treba dugo držati u vodi jer će upiti vlagu i izgubiti aromu. Najbolje je da ih nežno operete pod blagim mlazom vode u cediljki.
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