Dejana Bačko, javnosti poznatija kao Devojka sa krilima, još jednom je pokazala zašto je mnogima simbol snage, hrabrosti i neverovatne volje.

Nakon teškog perioda kroz koji je prošla sa suprugom zbog gubitka bebe u četvrtom mesecu trudnoće, Dejana je odlučila da životu ponovo kaže - da. Ovih dana sa ćerkicom uživa na moru, a svojim pratiocima pokazala je novi izazov koji je sebi zadala.

Ovog puta rešila je da nauči da surfuje.

Na Instagramu je objavila snimak sa vode koji je za kratko vreme izazvao lavinu reakcija. Dok balansira na dasci i hrabro ulazi u novu avanturu, jasno je da Dejana još jednom pomera granice i ruši sve predrasude.

Uz video je simbolično postavila pesmu „Nezaustavljiva“, a mnogi su poručili da naziv pesme savršeno opisuje upravo nju.

Komentari podrške samo su se nizali.

„Ti si čudo“, „Inspiracija za sve nas“, „Dokazuješ da granice postoje samo u glavi“, „Svaka ti čast na hrabrosti“ - pisali su joj oduševljeni pratioci.

Dejana je godinama unazad dokazivala da prepreke za nju ne postoje. Rođena bez ruku, naučila je da gotovo sve radi nogama - od slikanja i šminkanja do svakodnevnih obaveza koje mnogi uzimaju zdravo za gotovo.

Nedavno je sa pratiocima podelila i jednu od najtežih životnih vesti - da su ona i njen suprug izgubili bebu nakon što su lekari tokom pregleda otkrili ozbiljne zdravstvene komplikacije.

I pored ogromnog bola, Dejana je ostala dosledna sebi - snažna, dostojanstvena i fokusirana na ono najvažnije.

Njena nova objava sa mora mnogima je još jednom poslala jasnu poruku: život ume da zaboli, ali ne sme da vas zaustavi.