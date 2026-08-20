Britanska voditeljka Amanda Holden ponovo je privukla pažnju javnosti fotografijama u bikiniju, a mnogi ne mogu da veruju da ima 55 godina.

Amanda trenutno boravi na Kritu, gde je, kako kaže, poslovno, ali je između obaveza pronašla vremena i za uživanje pored bazena. U belom bikiniju pozirala je sa osmehom i samopouzdanjem, a fotografije su brzo privukle brojne komentare.

„Na Kritu sam poslovno. Izgleda da se posao uglavnom obavlja u bikiniju“, našalila se voditeljka.

Njeni pratioci nisu štedeli komplimente, a mnogi su istakli da izgleda neverovatno za svoje godine. Amanda je i ranije često objavljivala fotografije u kupaćim kostimima, pa je njen izgled postao jedna od tema o kojima se najviše govori.

Čini se da za nju godine zaista predstavljaju samo broj.