Vreme s visokim temperaturama je pred nama! Da ne biste dehidrirali i da biste se zaštitili, pomozite sebi sa 12 jednostavnih trikova.

Zamračite kuću

Ujutro, kada sunce počne da izlazi, zatvorite sve prozore i vrata, spustite rolete i navucite debele zavese. Na taj način ćete duže zadržati noćnu svežinu unutar kuće.

Koristite ventilatore

Dobro će doći bilo koja vrsta ventilatora. Imate li priliku, nabavite ih nekoliko. U večernjim satima svakako sve u kući otvorite i napravite promaju. Upalite ventilatore koji će dodatno podstaći ulazak svežijeg vazduha u dom, a izlazak toplog.

Rashlađujte se vodom

Napunite lavor vodom i namačite stopala. Uz to, koristite mokre peškire ili marame – stavljajte ih na ramena ili na glavu, imaju učinak hlađenja. Nekoliko puta na dan se istuširajte hladnijom vodom ili njome napunite kadu i lezite u njoj.

Dobra ideja je i napuniti vodom boce sa sistemom za prskanje pa tu i tamo poprskajte lice i telo sitnim kapljicama.

Boravite više u prizemlju

Živite li u kući na sprat, tokom paklenih vrućina više boravite u prizemlju. Naime, poznato je da se topli vazduh diže pa je na spratu uvek toplije nego u prizemlju.

Isključite dodatne izvore topline

Računare i ostale elektronske uređaje izbegavajte da uključujete. Takođe, jedite svežu, laganu hranu koja ne zahteva kuvanje ili pečenje.

Pijte dovoljno vode

Važno je održavati pravilnu hidrataciju tela jer se tečnost pojačano gubi iz za vreme velikih vrućina.

Ukoliko se jako znojite, svakako uzimajte hranu ili pića koja će vam osigurati dovoljno elektrolita, na primer, limunadu s malo soli.

Izbjegavajte alkohol i kofein

Kada je jako vruće suzdržite se od ispijanja alkoholnih pića ili onih koja sadrže kofein jer i jedno i drugo u telu deluje kao diuretik – podstiče izbacivanje tečnosti iz tela i vodi dehidraciji.

Stavite led pred ventilator

Ispred ventilatora stavite široku plitku posudu i napunite je kockicama leda ili plastične boce koje ste prethodno napunili vodom i zaledili. Rashladiće vam vazduh u kući.

Idite u klimatizovane prostore

Ukoliko vam je tokom najtoplijeg dela dana u kući nepodnošljivo vruće, sa porodicom posetite neki javni prostor koji ima sistem rashlađivanja, na primer, šoping centar, biblioteku, bioskop…

Pazite šta jedete

Izbegavajte obilne obroke bogate ugljohidratima jer mogu povećati metaboličku toplinu (nusproizvod metabolizma našeg organizma), a time i toplinu tela.