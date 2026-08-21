Italijani su poznati kao veliki ljubitelji kalorične hrane, naročito testenina. Ali, uprkos tome, većina njihovih žena ima vitku liniju.

Iza njihove dobre figure krije se jedan svakodnevni i jednostavan trik od 15 minuta. Dakle, dame iz zemlje mode neguju opušten pristup hrani i konzumiraju sve što požele, počev od hleba, testenine, pa sve do sladoleda i vina. Ali, one kontrolišu kalorije jednostavnim i celovitim namirnicama. Takođe, u svoje obroke dodaju manje preliva i sosa, te jedu male porcije.

Pored toga, Italijanke uživaju u šetnji koja traje najviše od 15 minuta, nekoliko puta dnevno, nakon obroka.

Tokom šetnje nose aparate za merenje koraka ili odevne komade za oblikovanje tela koja podstiče mršavljenje i znojenje.

I stručnjaci smatraju da je lagana fizička aktivnost nakon obroka tajna dobrog izgleda jer ubrzava metabolizam, a nemate osaćaj da vežbate.