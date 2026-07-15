6 kg paradajza
8 srednjih glavica crnog luka
5 većih babura
2 srednja patlidžana
2 kašike šećera
1/2 šoljice sirćeta
1 veza lišća peršuna
malo celera
2 kašike soli
1 malu glavicu propasiranog belog luka
1 kašičicu cimeta
nekoliko karanfilića
malo origana
1/2 kesice konzervansa
malo bibera
po ukusu ljute paprike
Skuvajte paradajz. Posebno skuvajte seckani luk, paprika i patlidžan.
Kada je kuvano sve sameljite na mašinu za paradajz. Sipajte u šerpu, dodajte šećer, sirće, seckani peršun i celer. Kuvajte da bude gusto kao pekmez.
Onda dodajte so, beli luk, cimet, karanfilić, oregano, konzervans, biber i ljutu paprika po ukusu. Sve dobro promešajta pa još malo kuvajte.
Sipajte u tegle pa zapecite u rerni. Ohlađene povežite.
Komentari (0)