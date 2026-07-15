SASTOJCI:

6 kg paradajza

8 srednjih glavica crnog luka

5 većih babura

2 srednja patlidžana

2 kašike šećera

1/2 šoljice sirćeta

1 veza lišća peršuna

malo celera

2 kašike soli

1 malu glavicu propasiranog belog luka

1 kašičicu cimeta

nekoliko karanfilića

malo origana

1/2 kesice konzervansa

malo bibera

po ukusu ljute paprike

PRIPREMA:

Skuvajte paradajz. Posebno skuvajte seckani luk, paprika i patlidžan.

Kada je kuvano sve sameljite na mašinu za paradajz. Sipajte u šerpu, dodajte šećer, sirće, seckani peršun i celer. Kuvajte da bude gusto kao pekmez.

Onda dodajte so, beli luk, cimet, karanfilić, oregano, konzervans, biber i ljutu paprika po ukusu. Sve dobro promešajta pa još malo kuvajte.

Sipajte u tegle pa zapecite u rerni. Ohlađene povežite.