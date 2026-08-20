Dakota Džonson i Roul Model su se razišli, manje od godinu dana nakon što su prvi put povezani u javnosti.
Glumica (36), i pevač (29), čije je pravo ime Taker Pilsberi, su okončali vezu „pre nekog vremena“, otkrio je izvor za People.
Bivši par je prvi put viđen zajedno na večeri u decembru 2025. godine, pre nego što su sledećeg meseca ponovo primećeni na sastanku u Los Anđelesu.
„To je definitivno više od avanture ili samo flerta“, rekao je izvor za magazin ,,People" u aprilu povodom njihove veze, dodajući da se zabavljaju „od kraja prošle godine“.
Izvor je tada rekao da se Dakoti Džonsom muzičar „zaista sviđa“, ali i da „ide polako nakon svoje prethodne dugogodišnje veze“.
Dakota Džonson je prethodno bila u vezi sa prekidima sa frontmenom grupe Koldplej, Krisom Martinom, od oktobra 2017. do juna 2025. godine. Njih dvoje su navodno godinama bili i vereni.
Dakota Džonson i Taker Pilsberi nisu javno govorili o svojoj vezi, ali je izvor u aprilu izjavio za magazin ,,People" da su „na veoma istoj talasnoj dužini“, dodajući da je među njima „jednostavno sve lako“.
Saradnja
Džonsonova i Pilsberi su na kraju sarađivali na pesmi sa njegovog najnovijeg albuma, ,,Chuck Timely & the Hourglass".
Dakota Džonson se pojavljuje u govornom delu pesme „Love I You“, nakon što je nenajavljeno svratila u studio dok je on snimao numera. Džonsonova u svom delu razmenjuje flertujuće stihove sa Pilsberijem u govornom prelazu pesme.
Bivše veze
Pre veze sa Dakotom Džonson, Pilsberi je od 2020. do 2023. godine bio u vezi sa influenserkom Emom Čejmberlen.
Pre Krisa Martina (49), Dakota Džonson je povezivana sa Noom Geršom, Džordanom Mastersonom i Metjuom Hitom.
Projekti
Džonson će se uskoro ponovo pojaviti na velikom platnu u filmu ,,Verity", zajedno sa En Hatavej i Džošom Hartnetom. Takođe trenutno radi na snimanju filma ,,Three Incestuous Sisters", u kom glumi sa Seršom Ronan, Džesi Bakli i Džošom O'Konorom.
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