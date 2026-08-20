Iako deluje potpuno neprimetno, upravo ono može biti pravo malo leglo nečistoća i bakterija.

Reč je o prostoru iza ušiju. Dermatolog dr Rodžer Kapur navodi da je upravo ovaj deo tela među najčešće zanemarenima kada je higijena u pitanju. Tamo se mogu nakupljati masnoća, mrtve ćelije kože, znoj i bakterije, posebno ako često nosite naočare, slušalice, kačket ili šlem.

"To je mesto koje ljudi stalno preskaču, a jedno je od najprljavijih na telu," kaže dr Kapoor iz Beloit bolnice. "Ako redovno pereš druge delove tela, dodaj i ovo na listu. Zaslužilo je."

Ako se prostor iza ušiju ne čisti redovno, mogu se javiti različiti problemi sa kožom. Nakupljanje sebuma i bakterija može povećati rizik od bakterijskih infekcija, dok se zbog prljavštine i znoja mogu pojaviti crvenilo i iritacija.

Neprijatan miris takođe može biti znak da se na tom mestu nakupilo previše masnoće, znoja i nečistoća. Kod nekih ljudi može se pojaviti i seboroični dermatitis, stanje koje izaziva perutanje, crvenilo i svrab kože.

Ako nisi siguran kad si poslednji put oprao to mesto, doktor Džen Kodol ima jednostavan test:

"Protrljaj iza uha, pomiriši prste. Ako ti se prevrne želudac - nisi prao."