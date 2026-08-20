Iako deluje potpuno neprimetno, upravo ono može biti pravo malo leglo nečistoća i bakterija.

Reč je o prostoru iza ušiju. Dermatolog dr Rodžer Kapur navodi da je upravo ovaj deo tela među najčešće zanemarenima kada je higijena u pitanju. Tamo se mogu nakupljati masnoća, mrtve ćelije kože, znoj i bakterije, posebno ako često nosite naočare, slušalice, kačket ili šlem.

"To je mesto koje ljudi stalno preskaču, a jedno je od najprljavijih na telu," kaže dr Kapoor iz Beloit bolnice. "Ako redovno pereš druge delove tela, dodaj i ovo na listu. Zaslužilo je."

Ako se prostor iza ušiju ne čisti redovno, mogu se javiti različiti problemi sa kožom. Nakupljanje sebuma i bakterija može povećati rizik od bakterijskih infekcija, dok se zbog prljavštine i znoja mogu pojaviti crvenilo i iritacija.

Neprijatan miris takođe može biti znak da se na tom mestu nakupilo previše masnoće, znoja i nečistoća. Kod nekih ljudi može se pojaviti i seboroični dermatitis, stanje koje izaziva perutanje, crvenilo i svrab kože.

Ako nisi siguran kad si poslednji put oprao to mesto, doktor Džen Kodol ima jednostavan test:

"Protrljaj iza uha, pomiriši prste. Ako ti se prevrne želudac - nisi prao."

Bonus: još četiri mesta... 

Pored prostora iza ušiju, postoje još neki delovi tela kojima tokom tuširanja često ne posvećujemo dovoljno pažnje.

  • Pupak - u njemu se mogu zadržavati mrtve ćelije kože, znoj i druge nečistoće.
  • Prostor ispod noktiju - čak i kada su nokti kratki, bakterije se mogu zadržavati ispod njih, pa je važno dobro oprati ruke i očistiti nokte.
  • Između prstiju na nogama - nije dovoljno samo oprati stopala; pažnju treba posvetiti i prostoru između prstiju.
  • Noge - voda i sapun koji se slivaju niz telo ne znače da su noge zaista oprane, pa ih treba direktno oprati.

Kada je reč o prostoru iza ušiju, samo ispiranje šamponom nije dovoljno. Taj deo je bolje nežno oprati blagim sapunom, a zatim ga dobro osušiti. Vlaga koja ostane na koži može pogodovati razmnožavanju mikroorganizama.