Sandra Bulok je otvoreno govorila o gubitku svog dugogodišnjeg partnera Brajana Rendala.

Glumica (62) se tokom gostovanja u novoj epizodi podkasta ,,SmartLess", koji vode Džejson Bejtman, Vil Arnet i Šon Hejs prisetila „traumatične dijagnoze“ koja je dovela do Rendalove smrti u 57. godini, u avgustu 2023. Fotograf je vodio trogodišnju privatnu borbu sa amiotrofičnom lateralnom sklerozom (ALS), poznatom i kao Lu Gerigova bolest, prenosi People.

Rendal „me je zamolio da ne delim“ njegovu dijagnozu, rekla je oskarovka u epizodi koja je dostupna pretplatnicima sa ranim pristupom na platformi ,,SiriusXM". (Epizoda će biti široko dostupna od 24. avgusta.)

„Nisam smela da pričam o tome. To je bio zahtev i trudila sam se — ispoštovala sam ga“, objasnila je Bulokova.

„Znam zašto me je zamolio da ne govorim o tome“, rekla je, dodajući da ju je, posebno u jeku globalne pandemije virusa korona, nošenje „ogromnog tereta“ njegove dijagnoze „izolovalo u tom procesu“.

„Počela sam da žalim za Brajanom četiri godine pre nego što je preminuo“, dodala je Bulokova, rekavši da je bio „bolestan polovinu naše veze“. Glumica i Rendal su zajedno odgajali njenog sina Luisa i ćerku Lejlu, kao i Rendalovu ćerku iz prethodne veze, Skajlar Stejten Rendal.

„Mog čoveka više nije bilo mnogo pre nego što je njegovo telo otišlo“, nastavila je zvezda. „Mislim da se nisam nosila sa tim sve dok nije preminuo, jer ste jednostavno na toj pokretnoj traci, znate?“

Simptomi

Prisećajući se Rendalovih simptoma, nazvala je ALS „procesom eliminacije tokom godinu dana. I nekim situacijama u kojima se stalno vraćate, a oni vam daju sve te prekretnice, te stvari koje treba da uradite, te testove stiska, testove disanja, sve te stvari.“

Bulokova je nastavila: „Morate tiho da planirate. A ja sam veoma dobra u planiranju kada je bolest u pitanju“, rekla je, dodajući da je njen otac imao „nesreće“, a njena majka je imala rak. „To me ne plaši — sama bolest me ne plaši. Mogu da gledam i budem u blizini bilo čega. Ali imala sam dvoje male dece koja su se nosila sa tim, posebno devojčicu koja je [Rendala] doživljavala kao očinsku figuru.“

Gezine Bulok-Prado, sestra ove glumice, bila je jedina osoba koja je „neko vreme“ znala za Rendalovu dijagnozu, rekla je Bulokova, sve dok se nije poverila prijateljima, među kojima su Dženifer Aniston i supruga Džejsona Bejtmana, Amanda Anka.

„Kada se fizička bolest potom spojila sa aspektom mentalnog zdravlja — a to je nešto o čemu ljudi ne pričaju... bila je to trostruka nevolja koja je bila prilično mračna.“

Rendalova porodica je nakon njegove smrti u avgustu 2023. godine objavila da je preminuo „mirno, nakon trogodišnje borbe sa ALS-om...Brajan je rano odlučio da svoju borbu sa ALS-om sačuva u privatnosti, a mi koji smo se brinuli o njemu dali smo sve od sebe da ispoštujemo njegov zahtev.“

Veza

Rendal, koji je bio maneken, a potom postao fotograf, upoznao je Sandru Bulok 2015. godine. Svoju vezu su učinili javnijom kasnije te godine, kada su se zajedno pojavili na venčanju Dženifer Aniston i Džastina Terua.

Isceljenje

Nakon Rendalove smrti, „bilo joj je potrebno vreme da se posveti sebi“, rekao je ranije uzvor za magazin ,,People". „Provela je dosta vremena zaceljujući rane, boraveći sa svojom decom i kod kuće“, dodali su. „Morala je da se uveri da su ona i njena deca na najboljem mogućem mestu kako bi mogla da se vrati poslu.“

Sledeći projekat

Film ,,Practical Magic 2", koji stiže u bioskope 10. septembra, donosi povratak Sandre Bulok, Nikol Kidman, Stokard Čening i Dajan Vist u ulogama iz originalnog ostvarenja, uz glumačku ekipu koju čine i Džoi King, Mejsi Vilijams, Xolo Mariduenja, Li Pejs i Soli Meklaud.

Epizoda podkasta ,,SmartLess" sa Sandrom Bulok biće dostupna na svim podkast platformama 24. avgusta.

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