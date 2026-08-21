Utvrđen je uzrok smrti trogodišnje devojčice, mesec dana nakon što je ostala zaglavljena u kompletu za igru u kući svoje dadilje.

Brijela Holms je umrla od verovatnog pozicionog gušenja nakon što je, kako se navodi, „pronađena zaglavljena u drvenoj pećnici za igru”, navodi se u izveštaju medicinskog veštaka okruga Palm Bič do koga je došao časopis People.

Prema Nacionalnoj medicinskoj biblioteci, „poziciono gušenje je retko, ali potencijalno smrtonosno stanje u kojem telo pojedinca zauzima položaj koji ometa normalne respiratorne pokrete i dovodi do gušenja.”

Njena smrt je proglašena nesrećnim slučajem.

Incident

Trogodišnja devojčica i njen brat su bili u kući dadilje u naselju Medous u Bojnton Biču kada je ostala zaglavljena u dečijem kuhinjskom kompletu 23. jula, navela je policija u saopštenju u to vreme.

Kada su policajci stigli na lice mesta, pronašli su dete i „odmah započeli mere spasavanja života”, ali je dete proglašeno mrtvim četiri dana kasnije.

Dadilja je ostavila

U to vreme, policija je saopštila da je preliminarnom istragom utvrđeno da je u nekom trenutku 23. jula dadilja otišla, ostavivši decu na brigu svom supružniku. Prema izveštaju medicinskog veštaka, dadilja je otišla u prodavnicu.

Nadležni nisu precizirali koliko je dugo dadilja, čiji identitet nije javno otkriven, bila odsutna.

„Tokom tog vremena, supružnik je ostao na spratu dok su se deca igrala u prizemlju, povremeno ih obilazeći i dajući im užinu”, navela je Policijska uprava Bojnton Biča u saopštenju koje je ranije podeljeno sa časopisom ,,People".

Tragičan ishod

Tokom jedne od ovih provera, supružnik je pronašao trogodišnje dete zaglavljeno u kompletu za igru.

„Supružnik je izvukao dete i odmah počeo da primenjuje mere spasavanja života dok hitne službe nisu stigle”, napisala je policija, dodajući da je brat ili sestra devojčice rekao da su njih dvoje pokušavali da dohvate pale igračke.

Vatrogasno-spasilačka služba Bojnton Biča stigla je na lice mesta i prevezla trogodišnju devojčicu u ,,St. Mary’s Medical Center", gde je kasnije proglašena moždano mrtvom, preneo je list San Sentinel.

Detalji

Ranije ovog meseca, Policijska uprava Bojnton Biča objavila je detalje o kompletu za igru, napominjući da nije imao „nikakve identifikacione oznake koje bi ukazivale na njegovu marku, proizvođača ili model.”

Naveli su da je konkretan komplet u kojem je dete stradalo kupljen preko prodajnog dela ,,Facebook Marketplace" platforme Fejsbuk, ali da se slična replika može pronaći na internetu, gde se prodavala za oko 100 dolara (oko 10.000 dinara).

Porodica se u akciji na platformi ,,GoFundMe", pokrenutoj nakon smrti male Brijele, prisetila devojčice kao „svetle tačke u životima mnogih.”

„Imala je dobro srce, predivnu dušu i osmeh koji je mogao da obasja svaku prostoriju”, podelili su oni. „Dotakla je bezbroj života svojom ljubavlju, smehom i saosećanjem, a trag koji je ostavila nikada neće biti zaboravljen.”

Bonus video: