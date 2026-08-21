Komarci se uglavnom oslanjaju na svoje čulo mirisa, pa na osnovu njega biraju koga će napasti.

Neki mirisi su im nepodnošljivi, dok su im drugi naprosto neodoljivi. Ono što jedemo utiče na naš miris, pa zato u periodu kada ih ima najviše prilagodite ishranu, jer hrana može da bude odličan saveznik u borbi protiv ujeda.

Ove namirnce će ih sigurno oterati, tačnije njihovi mirisi:

Luk

Luk je verovatno najpoznatija namirnica u borbi protiv komaraca.

Ovaj popularni prehrambeni sastojak sadrži alicin, koji se oslobađa

kroz pore tokom konzumiranja. Alicin ometa vaš prirodni miris i na taj način štiti od ujeda.

Jabukovo sirće

Jabukovo sirće, kao i svi sastojci na ovom spisku, menjaju vaš miris, ali za razliku od luka, on ne utiče na to kako mirišemo drugim ljudima.

Čili papričice

Kapsaicin je moćan spoj koji proizvodi ljutinu i aktivan je element čili papričice.

Budući da je ovaj sastojak poznat po svom nadraživanju, upravo zato je prirodni insekticid u mnogim delovima sveta. Uz to, komarce odbija miris koji ispuštate nakon konzumiranja hrane koja ga sadrži .

Grejp

Ne samo da je ovaj sočan plod izvrstan izvor vitamina C i antioksidanasa koji jačaju zdravlje, nego je i zaštitnik od komaraca , ali i od krpelja.

Paradajz

Paradajz je namirnica bogata tiaminom, poznatim kao vitamin B1.

Ishrana bogata vitaminom B1 je vrlo učinkovita kod teranja komaraca.

Ako vas komarac i ugrize, možete da utrljate sok od paradajza na pogođeno područje i tako zaustavite svrab.

Grašak

Grašak funkcioniše na sličan način kao i paradajz, jer je i on bogat tiaminom.

Dok su gore navedene namirnice odlične za teranje komaraca, ove proizvode mirise zbog kojih vas neće zaobilaziti, zato probajte da ih konzumirate što manje:

Pivo

Naučnici još uvek nisu pronašli razlog zašto pivo privlači komarce, ali su sigurni da je to tako. Konzumiranje čak i u malim količinama, kao što je jedna čaša piva, čini osobu privlačnijom metom za komarce.

Slana hrana

Previše slana hrana proizvodi velike količine mlečne kiseline koja u velikoj meri privlači komarce.