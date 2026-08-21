Posle dugog perioda bez dovoljno kiše travnjaci mogu izgledati gotovo neprepoznatljivo. Zemljište se isuši, postane tvrdo i zbijeno, a voda koja konačno počne da pada često više ne uspeva da prodre dovoljno duboko do korena. Zato bi, sada kada se kiša vraća, jedan od prvih koraka trebalo da bude provetravanje travnjaka. Robi Lin iz kompanije Premier Lawns smatra da je upravo zemljište najbolja polazna tačka za oporavak nakon suše.

„Moja polazna tačka u programu oporavka od suše jeste zemljište. Želim da razbijem tu tvrdu površinu i dovedem vodu i hranljive materije do mesta gde se nalazi korenje“, rekao je.

Provetravanje, odnosno aeracija, veoma je jednostavna baštenska tehnika. Podrazumeva pravljenje niza malih rupa u zemlji ispod trave kako bi voda, kiseonik i hranljive materije lakše stigli do korenovog sistema. Nakon dugotrajne suše zemlja može postati toliko tvrda i zbijena da stvara svojevrsnu površinsku barijeru. Kada kiša padne na takvu površinu, voda često ne prodire dovoljno duboko, već otiče preko površine.

To znači da korenje trave i dalje može ostati žedno čak i posle obilne kiše. Ako koren ne dobija dovoljno vode, trava ne može da razvije dubok i snažan korenov sistem. Plitko korenje takođe znači da biljka može da skladišti manje energije, zbog čega se teže oporavlja i postaje osetljivija na novu sušu.

Provetravanjem se, s druge strane, stvaraju kanali kroz koje voda može da prodre dublje u zemljište i stigne do korena.

Nije vam potreban skup alat

Za provetravanje travnjaka ne morate da kupujete posebne uređaje. Za većinu kućnih travnjaka sasvim su dovoljne obične baštenske vile. Postoje i posebne cipele za aeraciju sa šiljcima koji prave rupe dok hodate po travi, a vlasnici velikih vrtova mogu koristiti aeratore sa šupljim zupcima koji iz zemlje izvlače male čepove zemljišta.

Ipak, obične baštenske vile trebalo bi da budu sasvim dovoljne za većinu travnjaka.

Najbolje je sačekati dan nakon kiše. Tada će zemljište biti dovoljno omekšano da se vile lakše zabodu, ali neće biti toliko mokro da se pretvori u blato.

Vile treba zabosti u zemlju na dubinu od oko 10 centimetara. Zatim ih lagano pomerajte napred-nazad kako biste otvorili zemljište, pa ih izvucite. Nema potrebe da podižete ili prevrćete zemlju.

Postupak treba ponoviti po celom travnjaku, nastojeći da rupe budu udaljene približno 10 centimetara jedna od druge.

Posebnu pažnju treba posvetiti mestima po kojima se često hoda, delovima gde je zemljište naročito tvrdo i područjima na kojima se posle kiše zadržava voda.

Iako može delovati primamljivo da požuteli travnjak „nahranite“ velikom količinom đubriva, to sada može naneti više štete nego koristi. Oslabljena trava nakon dugotrajne suše posebno je osetljiva, a previše đubriva može je dodatno opteretiti ili čak izazvati oštećenja ako temperature ponovo porastu.

Ne odustajte

Posle provetravanja travnjaku može koristiti i tonik, na primer preparat na bazi morskih algi, ali je preporuka da se krajem avgusta izbegava upotreba đubriva.

Najvažnije je najpre omogućiti vodi da prodre duboko u zemljište. Ako korenje ponovo počne da dobija dovoljno vode, trava će imati mnogo bolje uslove za razvoj snažnijeg korenovog sistema i oporavak pre dolaska hladnijeg jesenjeg vremena.

Drugim rečima, ako vam travnjak posle suše izgleda kao da je potpuno propao, nemojte odmah odustati od njega. Nekoliko desetina minuta rada običnim baštenskim vilama moglo bi da mu pruži upravo ono što mu je sada najpotrebnije put kojim će voda ponovo stići do korena.