Dok će mnogi kraj nedelje provesti razmišljajući o planovima za vikend, pripadnici jednog horoskopskog znaka mogli bi se naći usred ljubavne situacije koju nisu očekivali. Zvezde najavljuju iznenađenje koje bi moglo promeniti njihov pogled na jednu osobu, ali i na vlastite osećaje.

Prema astrologiji, najzanimljiviji ljubavni dani pred krajem nedelje očekuju Vage.

Neko bi vas mogao iznenaditi

Vage su poslednjih nedelja više pažnje posvećivale svakodnevnim obvezama nego ljubavnom životu. Upravo zato ih ono što sledi može zateći nespremne.

Moguća je poruka, poziv ili susret s osobom od koje to najmanje očekujete. Za neke Vage reč će biti o osobi iz prošlosti, dok bi druge mogle upoznati nekoga potpuno novog ko će odmah privući njihovu pažnju.

Emocije izlaze na površinu

Pripadnici ovog znaka često vole održavati ravnotežu i ne otkrivati odmah svoje osećaje. No kraj nedelje mogao bi ih naterati da budu iskreniji nego inače.

Razgovor koji je dugo otkazivan mogao bi doneti odgovore na pitanja koja ih muče već neko vreme. Upravo bi otvorenost mogla biti ključ pozitivnog razvoja situacije.

Slobodnima se smeši zanimljiv susret

Slobodne Vage mogle bi se naći u situaciji koja na prvi pogled deluje sasvim obična, ali će se pokazati mnogo značajnijom nego što misle.

Zvezde posebno naglašavaju druženja, kraća putovanja, izlaske i spontane susrete. Jedan pogled ili nekoliko rečenica mogli bi biti dovoljni da probude snažnu znatiželju.

Zauzete Vage očekuje prijatno iznenađenje

Oni koji su u vezi mogli bi doživeti trenutak koji će ih podsetiti zašto su se zaljubili u svog partnera. Moguć je iskren razgovor, romantični gest ili zajednički plan koji će uneti novu energiju u odnos.

Male stvari ovoga puta imaće najveći učinak.

Ljubav dolazi kada je najmanje očekujete

Astrolozi često ističu da se najzanimljivije ljubavne priče događaju upravo onda kada prestanemo tražiti odgovore i prepustimo se trenutku.

Za Vage bi kraj ove nedelje mogao doneti upravo takav trenutak. Hoće li se raditi o novoj simpatiji, povratku stare ljubavi ili važnom razgovoru, pokazaće naredni dani, ali jedno je sigurno - ljubavni život ovog znaka neće biti dosadan.