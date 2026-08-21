Jedan od najvećih i najzamornijih kućnih poslova svakako je pranje tepiha.

Mnogi nemaju novca da plate pranje u servisu, pa se odlučuju za jeftinu, proverenu metodu - iznošenje napolje, ribanje praškom i četkama i višednevno sušenje na terasama, naravno, ko ima uslove za to.

Ali, srećom, domaćice kojima je dosta klečanja sa četkom u rukama dosetile su se sjajnog trika - čišćenje sodom bikarbonom!

Prvo usisajte tepih, a zatim pamučnu krpu umočite u sirće i pređite njom preko celog tepiha. Uzmite drugu krpu, nakvasite vodom, a zatim na nju stavite sodu bikarbonu. Prebrišite ceo tepih ovom krpom i ostavite da odstoji oko pola sata.

Soda će izvući neprijatne mirise i ostatke prašine, a sirće će učiniti pravu dezinfekciju. Preostalo vam je da još jednom usisate tepih, kako biste pokupili ostatke sode, i on će zablistati kao da je tek izašao iz salona!