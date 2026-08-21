U Slešovom zmijarniku nalazi se nova zmija!
Naučnici iz muzeja „Field Museum" su otkrili novu vrstu zemljane zmije koja se naučno naziva Lielaphis slashi, i zvanično joj dali ime po gitaristi grupe „Guns N’ Roses". Ova zmija dobila je naziv Slašova zemljana zmija, saopštio je muzej u saopštenju za javnost.
Ova zemljana zmija otkrivena je na Novoj Gvineji, ostrvu koje se nalazi odmah severno od Australije. Slašova zemljana zmija nije otrovna i ne predstavlja pretnju po ljude. Fotografije zmije prikazuju jednostavan uzorak krjušti, tamnosmeđe boje sa svetlosmeđim stomakom.
„Kao dugogodišnji zaljubljenik u gmizavce, izuzetno sam počastvovan što Lielaphis slashi sa Nove Gvineje nosi ime po meni”, izjavio je Sleš (61) u saopštenju za Field Museum. „Ovo je zaista uzbudljivo, nikada nisam mogao da zamislim da će ovaj trenutak doći.”
„Field Museum” opisuje ovog muzičara kao „doživotnog ljubitelja gmizavaca i strastvenog pristalicu zooloških vrtova i muzeja.” Slašova ljubav prema gmizavcima povremeno je inspirisala i njegove muzičke izbore — 1994. godine osnovao je rok supergrupu „Slash’s Snakepit”, čiji su članovi bili i muzičari iz bendova „Guns N’ Roses”, „Alice in Chains” i „Jellyfish”.
Odluka
Sara Ruan, jedna od naučnica koje su otkrile novu zmiju, podelila je zašto je želela da zmiji da ime po rok gitaristi.
„„Guns N’ Roses” je jedan od mojih omiljenih bendova još od prvog razreda, a do petog razreda sam već rekla svojoj učiteljici da želim da budem herpetolog — naučnik koji proučava gmizavce — kada porastem”, izjavila je Ruanova, vanredna kustoskinja herpetologije u „Field Museum” i vodeća autorka rada u časopisu „Zootaxa” u kojem je opisana nova vrsta.
„Tako da, kada sam imala dvanaest godina i poštom dobila svoj primerak časopisa „Reptiles Magazine”, na čijoj je naslovnoj strani bila slika Slaša kako drži svog kućnog ljubimca mrežastog pitona, pomislila sam: ’Ovaj lik je tako kul’”, prisetila se Ruanova.
„Ponovo sam pročitala njegov intervju i govorio je o tome koliko voli muzeje, zoološke vrtove i prirodnu istoriju, kao i o tome kako je, kada je bio dete, izlazio napolje i tražio zmije — sve su to stvari sa kojima sam zaista mogla da se poistovetim, i to me je navelo da pomislim da bi on bio sjajna osoba po kojoj bi nova vrsta mogla dobiti ime”, dodala je Ruanova.
Novu studiju sprovela je Ruanova, uz istraživački doprinos Tjenći Huanga sa „Rutgers University”, Krisa Ostina iz „Louisiana State University Museum of Natural Science”, Džastina Bernstajna sa „Slippery Rock University” i iz „American Museum of Natural History”, Bulise Iove iz „Papua New Guinea National Museum and Art Gallery”, Džeksona Robertsa iz „Virginia Museum of Natural History” i Džefrija Frederika sa „University of Kentucky”.
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