U Slešovom zmijarniku nalazi se nova zmija!

Naučnici iz muzeja „Field Museum" su otkrili novu vrstu zemljane zmije koja se naučno naziva Lielaphis slashi, i zvanično joj dali ime po gitaristi grupe „Guns N’ Roses". Ova zmija dobila je naziv Slašova zemljana zmija, saopštio je muzej u saopštenju za javnost.

Ova zemljana zmija otkrivena je na Novoj Gvineji, ostrvu koje se nalazi odmah severno od Australije. Slašova zemljana zmija nije otrovna i ne predstavlja pretnju po ljude. Fotografije zmije prikazuju jednostavan uzorak krjušti, tamnosmeđe boje sa svetlosmeđim stomakom.