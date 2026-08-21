Ako vam peglanje nije omiljeni kućni posao, postoji jednostavan trik koji bi mogao da vam olakša posao. Potrebna vam je samo aluminijumska folija od koje ćete napraviti dve ili tri kuglice i ubaciti ih u bubanj mašine za veš. Iako neće učiniti da odeća izađe potpuno ispeglana, mnogi tvrde da može da smanji gužvanje i olakša peglanje.

Napravite kuglice od folije

Odvojite komad aluminijumske folije i dobro ga zgužvajte rukama. Napravite dve ili tri čvrste kuglice veličine teniske loptice i ubacite ih u bubanj zajedno sa vešom. Ako koristite mašinu za sušenje veša, iste kuglice možete prebaciti i u sušilicu.

Da bi trik imao što bolji efekat, nemojte prepunjavati mašinu. Kada je bubanj previše pun, odeća nema dovoljno prostora da se okreće, pa se više gužva.

Šta još pomaže da se veš manje gužva?

Osim kuglica od folije, korisno je pridržavati se nekoliko jednostavnih pravila:

Ne punite bubanj do vrha.

Majice i košulje nemojte ubacivati zgužvane.

Nemojte preterivati sa omekšivačem.

Izvadite veš čim se program završi.

Protresite svaki komad odeće pre nego što ga okačite da se suši.

Jedna od najčešćih grešaka je ostavljanje veša satima u mašini nakon završetka pranja. Tada se odeća dodatno izgužva, pa će vam kasnije trebati više vremena za peglanje.

Kako deluju kuglice od aluminijumske folije?

Kada se koriste u sušilici, kuglice od aluminijumske folije mogu da smanje statički elektricitet, zbog čega se odeća manje lepi jedna za drugu. Zbog toga se lakše rastrese i ravnomernije osuši.

Kod pranja u mašini njihovo dejstvo nije naučno potvrđeno u smislu smanjenja gužvanja, ali mnogi korisnici tvrde da im ovaj trik pomaže. U svakom slučaju, neće zameniti peglu, naročito kada su u pitanju košulje, lanena odeća ili drugi materijali koji se lako gužvaju.

Ne očekujte čuda

Kuglice od aluminijumske folije neće učiniti da odeća izađe potpuno ispeglana, ali mogu biti koristan dodatak ako želite da smanjite gužvanje svakodnevnih majica, trenerki, pidžama i slične garderobe.

Najveća prednost ovog trika je što gotovo ništa ne košta. Kuglice možete koristiti više puta, sve dok se ne istanje ili ne počnu da se raspadaju. Uz pravilno punjenje mašine i brzo vađenje veša nakon pranja, peglanje bi zaista moglo da bude nešto lakše.