Šest godina nakon što su napustili kraljevske dužnosti i započeli novi život u Kaliforniji, princ Hari i Megan Markl pripremaju se za povratak u Veliku Britaniju. Prema navodima britanskih medija, vojvoda i vojvotkinja od Saseksa sa decom će se tokom ovog meseca preseliti u privatnu rezidenciju, dok će njihova deca, Arči i Lilibet, od septembra pohađati britanske škole.

Iako će ponovo živeti na Ostrvu, Hari i Megan neće se vratiti obavljanju kraljevskih dužnosti. Izvori bliski Bakingemskoj palati tvrde da njihov status ostaje nepromenjen i da će i dalje biti privatna lica, bez službene uloge u monarhiji, u skladu sa dogovorom postignutim nakon njihovog povlačenja 2020. godine.

Kralj Čarls pozdravlja povratak, ali ne menja odluku

Britanski mediji navode da je kralj Čarls III za odluku sina saznao tek nekoliko dana pre nego što je vest dospela u javnost. Iako je, prema izvorima iz palate, zadovoljan što će imati priliku da češće viđa Harija i unuke, jasno je poručeno da njihov povratak ne znači i povratak u aktivni kraljevski život.

Navodno su o odluci obavešteni i princ Vilijam i princeza od Velsa, ali za sada nema informacija da će doći do promena u odnosima unutar porodice.

Novi početak za porodicu Saseks

Hari i Megan neće živeti u kraljevskoj rezidenciji, već u privatnom domu u okolini Londona, dok će zadržati nekretnine u Kaliforniji i Portugalu. Prema dostupnim informacijama, preseljenje bi moglo da predstavlja novi model života u kojem će deo poslovnih aktivnosti zadržati van Velike Britanije, dok će deci omogućiti školovanje u domovini njihovog oca.

Hari planira da nastavi rad na humanitarnim projektima u Ujedinjenom Kraljevstvu, dok će Megan voditi svoje poslovne projekte i iz Britanije.

Šest godina posle "Megzita"

Hari i Megan napustili su kraljevske dužnosti početkom 2020. godine i preselili se u Sjedinjene Američke Države, gde su započeli samostalan poslovni život. U međuvremenu su dali intervju Opri Vinfri, snimili dokumentarnu seriju za Netfliks i objavili Harijevu autobiografiju „Spare“, što je dodatno pogoršalo odnose sa kraljevskom porodicom.

Poslednjih meseci ipak su se pojavili znaci smirivanja tenzija. Hari je više puta isticao da želi pomirenje sa porodicom, a privatni susreti sa kraljem Čarlsom podstakli su nagađanja da se odnosi postepeno popravljaju. Povratak cele porodice u Veliku Britaniju mnogi tumače upravo kao naredni korak u tom procesu, iako između Harija i princa Vilijama i dalje postoje ozbiljne razmirice.

Za sada nije poznato da li će preseljenje biti trajno ili će porodica deo godine provoditi u Velikoj Britaniji, a deo u inostranstvu. Ono što je izvesno jeste da će Arči i Lilibet novu školsku godinu započeti u britanskom obrazovnom sistemu, dok će Hari i Megan nastaviti život daleko od zvaničnih kraljevskih obaveza.