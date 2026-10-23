Mnoge žene posle šezdesete pomisle da je to jednostavno deo starenja. I često jeste. Međutim, postoje promene koje nikako ne bi trebalo zanemariti, naročito ako su se pojavile iznenada.

S godinama dojke prirodno gube čvrstinu, koža postaje opuštenija, a masno tkivo menja njihov izgled. Ipak, rizik od raka dojke raste sa godinama, zbog čega je važno razlikovati promene koje postoje dugo od onih koje su se tek pojavile.

Posebno je važno znati da rak dojke u početku često ne izaziva bol, pa čekanje da nešto zaboli može odložiti pregled.

1. Jedna dojka odjednom izgleda drugačije

Nijedna žena nema potpuno simetrične dojke i to je sasvim normalno. Međutim, ako primetite da se jedna dojka povećala, promenila oblik ili da se na određenom mestu pojavilo uvlačenje, trebalo bi da zakažete pregled.

Nekada je prvi znak upravo to što grudnjak više ne pristaje kao ranije, iako se telesna težina nije značajno promenila.

2. Koža počinje da liči na koru pomorandže

Ovo je promena koju žene često ne povezuju sa zdravljem dojki.

Ako koža postane zadebljana, neravna, sa sitnim udubljenjima koja podsećaju na koru pomorandže, potrebno je da je pogleda lekar.

Pažnju zaslužuju i uporno crvenilo, otok ili ranice koje ne prolaze.

3. Bradavica se uvlači ili se pojavljuje iscedak

Ako su vam bradavice oduvek bile uvučene, to najčešće nije razlog za brigu.

Međutim, novonastalo uvlačenje bradavice, perutanje kože koje ne prolazi ili spontani iscedak, posebno krvav, zahtevaju pregled.

Takve promene ne moraju da znače rak, ali njihov uzrok ne treba nagađati.

4. Napipali ste nešto ispod pazuha

Kada proveravaju dojke, žene često zaborave pazuhe.

A upravo tu se može pojaviti nova kvržica ili otok limfnog čvora.

Uvećani limfni čvorovi često su posledica infekcije ili drugih bezazlenih stanja. Ipak, ako primetite novu kvržicu, naročito ako raste ili ne prolazi, obratite se lekaru.

Isto važi za svako novo zadebljanje unutar dojke, čak i kada je potpuno bezbolno.

Ne čekajte sledeću mamografiju ako primetite promenu

U Srbiji se na organizovani mamografski pregled svake dve godine pozivaju žene od 50 do 69 godina.

Nakon sedamdesete, plan preventivnih pregleda određuje se individualno, u dogovoru sa lekarom.

Međutim, postoji nešto još važnije: ako primetite novu kvržicu, promenu kože ili iscedak iz bradavice, nemojte čekati redovnu kontrolu.

Većina promena na dojkama nije zloćudna, ali samo pregled i odgovarajuća dijagnostika mogu pokazati o čemu je reč.

Zato dobro zapamtite: godine mogu promeniti izgled dojki, ali svaka nova, neobjašnjiva promena zaslužuje pažnju. Čak i kada ništa ne boli.