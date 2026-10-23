Iako ima nečeg veoma umirujućeg u posmatranju jelena kako pasu u polju, oni nažalost mogu napraviti veliku štetu na vašem travnjaku.

„Često primećujemo da jedu mlade biljke, oštećuju sisteme za navodnjavanje i skidaju koru sa mlado drveća“, kaže Dejvid Mekari, vlasnik kompanije „Seattle Sustainable Landscapes“ za Real Simple.

Ako ste u poslednje vreme primetili više jelena u svom dvorištu, možda ih slučajno privlačite a da toga niste ni svesni.

Mekari u nastavku deli tri stvari koje bi mogle privlačiti jelene na vaš travnjak ove jeseni, kao i šta možete učiniti da ih odratite.

Otvoreni prostori

Jeleni vole široke, otvorene travnjake na kojima mogu da pasu bez osećaja da su zarobljeni.

„Jeleni će ući u vaše dvorište ako mu mogu lako pristupiti i slobodno šetati“, kaže Mekari. „Postavljanje ograde visoke 2,4 metra je najlakši način da ih odvratite, ali to često nije najestetskija niti najidealnija opcija.“

Umesto toga, on predlaže dodavanje prepreka gde god je to moguće. „Dodavanje uzdignutih leja, dekorativnih ograda, paravana ili terasiranje na kosinama može pomoći u stvaranju prepreka“, objašnjava on.

Hrana (biljke, lišće, cveće)

Za jelene, vaša cvetna leja izgleda više kao švedski sto nego kao lep pejzaž.

„Jeleni obično traže hranu i obožavaju mlade biljke, lišće i cveće“, kaže Mekari. „Jeleni se pripremaju za zimu, pa sve vreme traže više hrane. Takođe, pošto je jesen jedan od najboljih perioda za sadnju, oni dolaze u dvorišta tražeći sve te nove izdanke. Obožavaju ih!“

Mekari kaže da će zamenjivanje biljaka onima koje su otporne na jelene sprečiti da vaše dvorište postane omiljeno mesto za njihov ručak. „Možete ih zameniti vrstama koje jeleni prirodno izbegavaju: aromatičnim biljkama (lavanda, ruzmarin, žalfija), otpornim biljkama (kukurijek) ili bodljikavim i dlakavim biljkama (zečje uši ili šimširika)“, kaže on. „Ako postoje neke biljke koje želite da zaštitite, izdignite ih na kosinama ili u uzdignutim lejama.“

Mlado drveće

Ako ste u procesu uzgajanja novog drveća, možda biste želeli da preduzmete nekoliko dodatnih mera opreza kako biste ga zaštitili od jelena.

„Mlado drveće takođe obično privlači jelene, što može izazvati štetu ljuštenjem kore“, kaže Mekari. „Ako nijedan od gore navedenih saveta ne pomogne, možete koristiti sredstva za odvraćanje kao što su prskalice koje se aktiviraju na pokret i koje ih lako uplaše bez povređivanja, repelente sa mirisom poput belog luka ili reflektujuće trake.“ Postavljanje ograde ili zaštitnih mrežica oko mladog drveća takođe može pomoći u zaštiti od gladnih jelena koji jedu koru.

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