Vanesa Tramp, bivša supruga Donalda Trampa Mlađeg, progovorila je o borbi sa rakom dojke i priznala da je mesecima zanemarivala promene koje je osećala. Danas kaže da su joj poslednji nalazi uredni.

Za majku petoro dece dani su prolazili u obavezama. Brinula je o porodici, a sopstveno zdravlje, kako je priznala, stavljala je po strani. Umor koji je osećala pokušavala je da uklopi u svakodnevni život, sve dok nije saznala da boluje od raka dojke.

Vanesa Tramp (48) o svom iskustvu govorila je u razgovoru sa ćerkom Kaj i doktorkom Nikol Safijer, povodom meseca posvećenog podizanju svesti o raku dojke.

Dijagnozu je dobila u aprilu, a javnosti ju je saopštila u maju. Sada je, šest meseci kasnije, podelila vest koju su ona i njena porodica dugo čekale.

„Nalaz je bio uredan, tako da konačno nemam rak“, rekla je Vanesa u snimku koji je objavila njena ćerka.

„Sebe sam stavila po strani“

Vanesa je ispričala da je nekoliko meseci osećala bol u levoj ruci pre nego što je otišla na mamografiju. Danas žali što ranije nije detaljnije ispitala šta se dešava.

„Zaista sam sebe stavila po strani i pustila da dani prolaze dok sam brinula o deci. Volela bih da sam više pažnje obratila na bol u ruci i možda obavila detaljniji pregled. Nisam to uradila, osim što sam pozvala lekara da ga pitam za bol“, rekla je.

Kada se osvrne na period pre dijagnoze, seća se i umora koji joj je otežavao čak i sasvim obične aktivnosti.

„Šest meseci pre nego što mi je dijagnostikovan rak dojke bila sam izuzetno umorna. Otišla bih po kafu u Starbucks, a dva sata kasnije osećala bih se potpuno iscrpljeno“, ispričala je Vanesa.

Priznala je da umor nije bilo lako prepoznati kao razlog za brigu, jer ga je doživljavala kao nešto što prati svakodnevicu majke.

Operacijom uklonjen tumor

Vanesa je operisana kako bi joj bio uklonjen tumor, a lekari su joj uklonili i četiri limfna čvora sa leve strane. Kasnije je saznala da u njima nisu pronađene maligne ćelije, što je za nju bilo veliko olakšanje.

U sklopu lečenja prošla je i kroz terapiju zračenjem. Prema pisanju stranih medija, nastaviće da odlazi na redovne kontrolne preglede.

Ona je na društvenim mrežama zahvalila porodici, lekarima i svima koji su joj pružili podršku tokom, kako je opisala, dugog i teškog perioda.

„Ostajem usredsređena i puna nade, okružena ljubavlju i podrškom porodice, dece i ljudi koji su mi najbliži“, poručila je ranije, kada je javno saopštila dijagnozu.

Njena ćerka Kaj istakla je da su odlučile da podele priču kako bi podsetile žene na važnost pregleda i razgovora o promenama koje primete.

Uporan umor može imati mnogo različitih uzroka i sam po sebi ne znači da osoba ima rak. Ako ne prolazi ili je praćen drugim promenama koje vas brinu, razgovarajte sa lekarom.