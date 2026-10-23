Džon Bon Džovi se oseća „fenomenalno“ dok planira dodatne datume za turneju grupe „Bon Jovi“, ali na vrhuncu svojih problema sa glasnim žicama, nije mogao da otpeva ni „Danas nam je divan dan“.

Roker (64) je u utorak, 20. oktobra otvoreno govorio o svom zdravlju u intervjuu za australijsku emisiju „A Current Affair“, i podelio kroz šta je sve prošao nakon što je podvrgnut operaciji medijalizacije glasnih žica kako bi sanirao oštećenu glasnicu, prenosi People.

„Nisam izgubio veru, ali da mi je [moj doktor] rekao da će to trajati četiri godine, možda bih razmislio o tome da kažem: 'Bilo je sjajno' [i odem iz njegove ordinacije]“, rekao je. „Zato što je proces bio tako prokleto dug i video bih napredak, ali je bio inkrementalan. Bili su to milimetri. Nisam mogao da otpevam 'Danas nam je divan dan'.“

Operacija

Bon Džovi je podvrgnut operaciji 2022. godine, iako je njegova budućnost u nastupima ostala neizvesna. Rekao je da njegov glas sada zvuči „fenomenalno“ nakon godina rada sa vokalnim trenerima i vežbanja glasa, te da bi mogao da nastupi „večeras, bez problema“. Ipak, priznaje da je bilo potrebno četiri godine da dođe do ove tačke.

„Prošao sam kroz pakao i ne bih, niti bih mogao, da ugrozim svoje nasleđe. Nisam mogao, niti bih pristao da izađem i držim mikrofon prema publici. Držeći se standarda koji imamo već nekih 40 i više godina, važno mi je da budemo najbolji što možemo“, rekao je. „Shvatio sam da je bilo potrebno četiri godine. Te četiri godine su bile moja odluka. Nisam hteo da idem [na turneju] posle dve godine. Ljudi su govorili: 'Dobro je, idemo.' Pitajte promotera Pola Dejntija koliko je puta na papiru imao zakazanu turneju, a ja bih rekao: 'Ne, ne mogu to. Jednostavno nemojte to raditi.' I nakon četvorogodišnjeg procesa rekao sam: 'Da, spremno je.'“

Turneja

Nakon niza koncerata u dvorani „Madison Square Garden“ i rasprodatih nastupa u Velikoj Britaniji i Irskoj ranije ove godine, grupa „Bon Jovi“ je 19. oktobra najavila sedam novih datuma u okviru svoje turneje „Forever Tour“ koji počinju sledećeg marta, uključujući nastupe u Londonu i rodnoj državi benda, Nju Džersiju.

Pevač je rekao da mu predstavlja „veliko uživanje“ što je ponovo na sceni, jer konačno može ponovo sa lakoćom da peva.

„Zapravo mogu da pevam bez razmišljanja o pevanju“, objasnio je. „U 2019. i 2022. godini, sigurno, pri svakoj noti sam grčevito stiskao taj mikrofon. 'Da li je to u tonu? Da li je to u tonu? Da li je to dovoljno dobro? Da li je dovoljno?' To je bila realnost svake večeri. Nije bilo vredno truda. Tako da kada sam sišao sa te bine u Nešvilu i rekao [supruzi] Doroteji: 'Ovo je bilo prilično dobro!', zaista sam verovao u to. Bio sam u fazonu: 'To je prilično dobro.' Ona kaže: 'Ne. Nije bilo.'“

Bon Džovi je cenio iskrenost svoje supruge i kaže da sada zna da zapravo ponovo zvuči dobro.

„Prelepa stvar kojoj sam težio svih ovih godina bila je: imam 18 albuma. Želim da mogu da izaberem bilo koju pesmu sa bilo kog albuma i da znam da mogu da je izvedem“, rekao je. „I to je ono što se dešavalo do kraja nastupa na stadionu „Wembley Stadium“… Sviramo sve hitove, ali mogu da im pružim i sve one pesme sa albuma koje ljudi vole.“

Oporavak

Muzičar je u junu otvoreno govorio za magazin „People“ o vraćanju svog glasa i o tome koliko je zahvalan na svojoj karijeri i onima koji su ostali uz njega.

„Potpuno sam se oporavio. Trajalo je duže nego što sam ikada očekivao, ali moralo je da bude kako treba. Nikada nismo izgubili veru“, rekao je, spomenuvši svoje kolege iz benda: Dejvida Brajana, Evereta Bredlija, Hja Mekdonalda, Džona Šanksa, Tika Toresa i Fila Iksa. „Nikada nisu posumnjali [u mene] i nikada nisu tražili drugi posao niti odlučili da se penzionišu. Žrtve koje je svako od njih podneo da bi bio tu za mene su na potpuno drugom nivou. Rekli su: 'Ne, mi smo uz tebe.'“



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