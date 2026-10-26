Ponekad jedan naizgled bezazlen test može potpuno da promeni život čitave porodice. Upravo to dogodilo se Doni Džonson iz američkog Solt Lejk Sitija, koja je sa suprugom i decom uradila DNK test iz radoznalosti. Rezultati su, međutim, otkrili da njihov mlađi sin biološki nije dete njenog supruga, već da se iza svega verovatno krije ozbiljna greška klinike za vantelesnu oplodnju.

„Očajnički sam pokušala da razumem šta se događa i kako je to moguće, tada sam shvatila da je sigurno došlo do zabune u klinici gde smo imali veštačku oplodnju“, ispričala je Dona.

Želeli su još jedno dete

Dona i njen suprug Vener upoznali su se još u srednjoj školi, a venčali su se 2003. godine. Dobili su sina Venеrа Mlađeg, koji danas ima 18 godina, a potom su poželeli da dobiju još jedno dete.

Međutim, nakon što je Vener imao zdravstvene komplikacije i operaciju kile, prirodno začeće više nije bilo moguće. Par je zato 2007. godine započeo postupak vantelesne oplodnje. Prvi pokušaj nije uspeo, ali drugi, nekoliko meseci kasnije, bio je uspešan.

Njihov mlađi sin Tim rođen je u avgustu 2008. godine.

„Kada se naš sin Tim rodio u avgustu 2008. godine, činilo se kao čudo. Kao i mnoga braća i sestre, dečaci su bili drugačiji“, rekla je Dona.

Stariji sin imao je plave oči i svetlu kosu poput oca, dok je Tim nasledio majčinu tamnu kosu i bio veoma sportski nastrojen.

„Bili smo srećna porodica i Vener je obožavao oba dečaka“, dodala je.

Rezultati testa promenili su sve

Godinama kasnije, kada su dečaci porasli, porodica je odlučila da uradi DNK testove kako bi saznala više o svom poreklu. Rezultati su stigli u avgustu 2019. godine, a ono što su otkrili ostavilo ih je bez reči.

Test je pokazao da je Vener biološki otac starijeg sina, ali ne i Tima. Porodica je odmah počela da traži objašnjenje, a roditelji su se obratili advokatu kako bi proverili da li bi mogli da izgube pravo da odgajaju dete.

Uvereni su da će ostati Timovi zakonski roditelji, što im je donelo veliko olakšanje. Ipak, emocionalne posledice bile su teške.

„Nije se ponašao drugačije prema Timu, ali sam mogla da vidim da je bio u šoku. Potonula sam u depresiju i bilo mi je teško da se usredsredim na posao učiteljice“, priznala je Dona.

Uz pomoć savetnika, odlučili su da istinu kažu sinu, koji je tada imao 12 godina, jer su smatrali da bi bilo mnogo teže da je za to sazna tek kada odraste.

U oktobru 2020. godine Vener je odveo Tima na sladoled i objasnio mu šta se dogodilo.

„Kada su se vratili, zagrlila sam našeg sina, govoreći mu koliko ga volimo. Bio je veoma tih i rekao je da i on voli nas“, ispričala je Dona.

Vener joj je kasnije rekao da je Timu trebalo nekoliko sekundi da obradi informaciju, a onda je dečak odgovorio: „Stvarno? Voleo bih da znam kako bih izgledao sa tvojim genima.“

Tim je vest prihvatio zrelo, a njegov stariji brat poručio je da ga i dalje smatra svojim bratom, bez obzira na biološku vezu.

Potraga za biološkim ocem

Nekoliko nedelja kasnije Tim je izrazio želju da pronađe svog biološkog oca. Roditelji su odlučili da ga podrže, iako su strahovali od toga šta bi mogli da otkriju.

Koristeći drugi DNK test, pronašli su ženu za koju su verovali da je Timova biološka tetka. Daljom potragom došli su do njenog brata, Devina Meknila, koji je živeo u Koloradu i imao porodicu.

U martu 2021. godine Vener ga je pozvao telefonom. Devin je u početku bio sumnjičav, ali je pristao na DNK testiranje. Ubrzo su se svi uključili u video-poziv i počeli da razmenjuju informacije.

Tada su otkrili neverovatnu podudarnost: obe porodice bile su u istoj klinici za vantelesnu oplodnju istog dana, 14 godina ranije.

„Shvatili smo da smo bili u istoj klinici za veštačku oplodnju istog dana, pre 14 godina. Ja sam otišla na vađenje jajne ćelije, a Keli na implantaciju embriona za svog najstarijeg sina Talona“, objasnila je Dona.

DNK testovi potvrdili su da je Devin biološki otac Tima, ali i svog sina Talona. Prema rezultatima, nije došlo do zamene uzoraka sperme između dve porodice na način na koji su prvobitno pretpostavljali, već je Devinov uzorak nekako upotrebljen i u postupku koji je doveo do Timovog rođenja.

Susret je promenio njihov pogled na porodicu

U junu 2021. godine porodice su se prvi put sastale u parku blizu kuće Džonsonovih. Dona priznaje da joj nije bilo lako da se suoči sa čovekom za kog je tek saznala da je biološki otac njenog sina.

„Grliti neznanca s kojim sam dobila dete bilo je nestvarno, ali deo moje anksioznosti nestao je kada su deca počela da se igraju“, rekla je.

Dok je Tim razgovarao sa Devinom i postavljao mu pitanja koja je unapred pripremio, Dona je primetila koliko se dobro slažu. Uočila je sličnosti u njihovim manirima i interesovanjima, čak i više nego u fizičkom izgledu.

U jednom trenutku Vener je pitao Tima da li želi fotografiju sa Devinom. Dečak je odgovorio da bi voleo fotografiju sa oba oca.

„Skoro sam zaplakala u tom trenutku. Ako je on mogao tako sjajno da se nosi sa svime, mogu i ja“, priznala je Dona.

Dve porodice postale su još bliže

Porodice su nastavile da se čuju, razmenjuju poruke i razgovaraju putem video-poziva. Ponovo su se sastale u novembru 2021. godine, a Džonsonovi su kasnije posetili Devinovu porodicu u Koloradu. Sa klinikom su 2022. godine postigli vansudski dogovor.

Ipak, ni danas ne znaju tačno kako je došlo do greške.

„Još uvek ne znamo kako se to dogodilo i to je frustrirajuće. Keli i Devin su divni ljudi. Osećaju se kao produžetak naše porodice, nema tajni ni srama, samo dve porodice koje se suočavaju sa problemima s ljubavlju i prijateljstvom“, rekla je Dona.

Ni Keli, Devinova supruga, nije krila koliko je čitava situacija bila potresna.

„Videti Donu na Fejstajmu bilo je nestvarno. Dok smo razgovarali, stalno sam razmišljala: ova žena, koju nikad nisam upoznala, rodila je dete mog muža!“

Dodala je da je potvrda da je Devin biološki otac njihovog sina Talona donela veliko olakšanje, ali da su posledice greške bile ogromne za obe porodice.

„Devin je sve rešavao sa saosećanjem i pažnjom, a oboje smo radili sa Donom i Venerom kako bismo pomogli Timu da se poveže sa Talonom, Pakstonom i Londin. Bilo je trenutaka koji su me iznenadili, kao kada sam prvi put čula našu decu kako govore da imaju troje braće i sestara, a ne dvoje, ali sam shvatila da mogu da prihvatim teške stvari i pretvorim potencijalno negativno u predivno pozitivno,“ rekla je za „The Sun“.

Na kraju, Keli je istakla da je njena porodica danas snažnija nego ikada, a da se isto može reći i za Džonsonove.

Iako je istina do koje su došli bila bolna i neočekivana, dve porodice uspele su da izgrade odnos zasnovan na poverenju, razumevanju i ljubavi. Njihova priča pokazuje da biološke veze mogu da promene ono što znamo o svom poreklu, ali ne moraju da izbrišu godine ljubavi, brige i zajedničkog života.

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